أخبار النصر اليوم | تصدي عبد الله لانفراد ميسي وسبب رفض هزازي للهلال

أبرز أخبار النصر السعودي ليوم 11 مايو

ورغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي دوري أبطال آسيا ، إلا أن أخبار النصر مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك أحوال لاعبيه خلال فترة تواجدهم في منازلهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار النصر السعودي ليوم الإثنين 11 مايو 2020 ...

وليد عبد الله: لا أقصد استفزاز المنافسين وهذه قصة تصدي ميسي

أكد وليد عبد الله؛ حارس مرمى النصر، أنه لا يقصد نهائيًا استفزاز خصومه من خلال رقصاته بالملعب.

المزيد من الفرق

وقال عبد الله، خلال تصريحاته عبر قناة "روتانا خليجية": "الرقص يساعدني على تخفيف الضغوطات عليّ بالملعب، ولم يكن أبدًا لاستفزاز أحد، أنا احترم الجميع".

وعن تألقه خلال مواجهة السعودية والأرجنتين، وتصديه لانفراد ليونيل ميسي، علق: "كنت في كامل تركيزي باللقاء، تصديت للانفراد وأنا لا أعلم أنه ميسي إلا بعدما رفعت رأسي، بجانب أن دفاعنا كان قويًا بقيادة أسامة هوساوي وأسامة المولد".

هزازي: لهذا السبب فضلت النصر على الهلال

أوضح نايف هزازي؛ لاعب النصر الأسبق والعدالة الحالي، الأسباب التي دفعته للعب للعالمي ورفض الهلال.

وقال هزازي، خلال تصريحات إذاعية: "عندما كنت ذاهبًا للتوقيع للنصر، تلقيت اتصالًا من مسؤولي الهلال، لكنني رفضت، كون فرصتي في العالمي للمشاركة أكبر".

الشلهوب توتي والقحطاني باتيستوتا .. لاعبون سعوديون يُشَبهون بنجوم عالميين

ماذا لو أطلقنا على اللاعبين السعوديين أسماء نجوم عالميين؟ هذا ما سنفعله في تقريرنا هذا، حيث سنطلق بعض الأسماء على بعض النجوم بالكرة السعودية. ( طالع التفاصيل )

خاص جول | بقيادة ماجد ونور .. الحقباني يختار التشكيل الأمثل للكرة السعودية

تواصل "جول" مع بدر الحقباني؛ نجم الشباب الأسبق، حيث اختار التشكيل المثالي يضم أفضل اللاعبين السعوديين عبر التاريخ. ( طالع التفاصيل )

موسى الأغلى ومفاجأة الأقل سعرًا .. أغلى صفقة في تاريخ فرق الدوري السعودي

تمتلك أندية الدوري السعودي للمحترفين، لاعبين من طراز عالي، يمتلكون إمكانيات رائعة، وهو ما خلق المنافسة الشرسة بين جميع الفرق، من أجل تحقيق الإنجازات، واحتلال المراكز المتقدمة، ونستعرض فيما يلي، أغلى صفقة في تاريخ كل فريق حاليًا، وفقًا لموقع "ترانسفير ماركت". ( طالع التفاصيل )

الاتحاد الآسيوي يحدد موعدًا لحسم مصير البطولات القارية