أخبار النصر اليوم | مهددون بالغياب عن الكلاسيكو وشرط مايكون يعيق التجديد

أبرز أخبار النصر السعودي ليوم 15 يونيو

ورغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي دوري أبطال آسيا ، إلا أن أخبار النصر مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك أحوال لاعبيه خلال فترة تواجدهم في منازلهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار النصر السعودي ليوم الإثنين 15 يونيو 2020 ...

المتحدث باسم النصر معلقًا على فيديو لمراوغات يوسف الثنيان: ثقافة نجوم الحواري

أثار سعود الصرامي المتحدث الرسمي باسم نادي النصر السعودي الكثير من الجدل على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" حين وصف مراوغات نجم الهلال المعتزل يوسف الثنيان بأنها "ثقافة نجوم الحواري". ( طالع التفاصيل )

شركة الوسائل تفتح الباب للعب الهلال والنصر معًا على ملعب الجامعة

أكد مصدر مسؤول في شركة الوسائل السعودية أنهم لا يُمثلون أحدًا في مناقصة ملعب جامعة الملك سعود، موضحًا أنهم مستعدون للعمل مع الجميع ويقفون على مسافة واحدة من كافة الأندية والهيئات الرياضية. ( طالع التفاصيل )

الأهلي والنصر يُغيران موقف الهلال تجاه كارلوس إدواردو

غيّرت إدارة نادي الهلال، برئاسة فهد بن نافل، موقفها تجاه اللاعب البرازيلي كارلوس إدواردو، بعدما علمت بأن ناديي النصر والأهلي قد دخلا في مفاوضات جدية معه من أجل ضمه بداية من الموسم المقبل. ( طالع التفاصيل )

الهلال والنصر مهددان بفقدان 8 لاعبين في ديربي الرياض المنتظر

أصبح فريقا ناديي الهلال والنصر، مهددان بفقدان 8 لاعبين مهمين، في مباراة ديربي الرياض، المقرر لها بالجولة 23 ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، يوم 5 أو 6 أغسطس المقبل. ( طالع التفاصيل )

خاص | مايكون يشترط للتمديد مع النصر وبشرى بشأن ثنائي الفريق

تسعى أندية الدوري السعودي في الوقت الحالي، في بداية المفاوضات مع لاعبيها من أجل تمديد التعاقد حتى نهاية الموسم بعد فترة التوقف الأخيرة بسبب تفشي فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم. ( طالع التفاصيل )

قبل عودة النشاط .. لجنة المنشطات السعودية توقف لاعبين مشتبه بهما

لن تكون عودة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين عادية، في ظل صدور تقرير من اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات قبل أيام قليلة من عودة اللاعبين، للتدرب في مقرات الأندية. ( طالع التفاصيل )

هدف خالد | عندما خالف الأنيق طبيعته ليسجل واحد من الأفضل بالعالم .. فيديو

هناك الكثير من الأهداف المهمة والأسطورية في كرة القدم السعودية، لكن بعض الأهداف قد يُطلق عليها لقب "أهداف خالدة وتاريخية" لتأثيرها المهم في تاريخ كرة القدم السعودية. ( طالع التفاصيل )

مدة تمديد العقود وعائق أمام اللاعبين الرافضين .. 12 قرارًا من لجنة الاحتراف بالسعودية

عقدت لجنة الاحتراف التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الأحد، اجتماعًا عن بعد، لمناقشة عدد من الملفات المهمة، المتعلقة بعقود اللاعبين، قبل عودة النشاط الرياضي بشكل رسمي. ( طالع التفاصيل )

إدواردو باقٍ مع الهلال، وشكوى الزمالك للفيفا .. عناوين الصحف السعودية والمصرية 14 يونيو

نستعرض الصفحات الرياضية في مختلف الصحف السعودية والمصرية ليوم 15 يونيو 2020. ( طالع التفاصيل )

قانوني ومختص باللوائح: اللاعب في الدوري السعودي سيُحاسب بـ "اليومية"

المحامي علي عباس المختص في القانون الرياضي والمنازعات الرياضية أوضح خلال تصريحات لصحيفة الاقتصادية السعودية أن اللاعب في الدوري السعودي قد يُحاسب يوميًا بدلًا من شهريًا. ( طالع التفاصيل )

بيتروس، الأحمدي وأبرز المهددين بالغياب عن الدوري السعودي بعد عودته