أخبار النصر اليوم | أعمال حمد الله الخيرية وثنائي الاتحاد يقترب من العالمي

أبرز أخبار النصر السعودي ليوم 21 يونيو

ورغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي دوري أبطال آسيا ، إلا أن أخبار النصر مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك أحوال لاعبيه خلال فترة تواجدهم في منازلهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار النصر السعودي ليوم الأحد 21 يونيو 2020 ...

كم يبلغ راتب عبدالرزاق حمدالله مع النصر؟ وما هي أعماله الخيرية؟

أصبح عبد الرزاق حمد الله في الموسمين الأخيرين هو النجم الأول للنصر بما يقدمه في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، فكم يبلغ راتب حمدالله مع العالمي؟ ( طالع التفاصيل )

تقارير .. فهد المولد وفواز القرني في طريقهما إلى النصر

فجر الناقد الرياضي عدنان جستنية، مفاجأة من العيار الثقيل، بأن هناك تمهيدًا لانتقال ثنائي الاتحاد فهد المولد وفواز القرني إلى صفوف نادي النصر، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة. ( طالع التفاصيل )

فيديو .. هدف خالد | عندما تقمص العويران دور "مارادونا" لتحقيق إنجاز تاريخي

هدف تاريخي يظل محفورًا في أذهان الجماهير السعودية. ( طالع التفاصيل )

رئيس شيفيلد: لا يوجد سعودي يستحق اللعب في الدوري الإنجليزي، ومحمد صلاح نموذج يُحتذى به

قال الأمير مساعد بن خالد رئيس نادي شيفيلد يونايتد الإنجليزي أنه لا يوجد لاعب سعودي يستحق اللعب في الدوري الإنجليزي حاليًا، مطالبًا اللاعبين السعوديين بالاحتراف في الدوريات الأوروبية الأقل قوة وتنافسية لاكتساب الجودة والخبرة اللازمة للعب في البريميرليج. ( طالع التفاصيل )

"غربلة" الاتحاد وتجديد عقد مروان محسن .. عناوين الصحف السعودية والمصرية 21 يونيو

نستعرض الصفحات الرياضية في مختلف الصحف السعودية والمصرية ليوم 21 يونيو 2020. ( طالع التفاصيل )