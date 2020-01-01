أخبار النصر اليوم | انتقاد ماجد عبد الله للإدارة والفارق بين جيسوس وفيتوريا

أبرز أخبار النصر السعودي ليوم 6 مايو

رغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي دوري أبطال آسيا ، إلا أن أخبار النصر مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك أحوال لاعبيه خلال فترة تواجدهم في منازلهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار النصر السعودي ليوم الأربعاء 6 مايو 2020 ...

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بعد نهاية الحجر الصحي .. الكشف عن نتيجة فحوصات أحمد موسى

تلقى اللاعب الدولي النيجيري أحمد موسى لاعب النصر السعودي نتيجة الفحص بخصوص الكشف الذي خضع له للتأكد من عدم إصابته بفيروس كورونا بعد العودة إلى بلاده منذ أيام قادمًا من الرياض. ( طالع التفاصيل )

ماجد عبدالله يكشف موقفه من إلغاء الدوري السعودي وأخطاء إدارة النصر

تحدث عبدالله في حوار مطول مع صحيفة الشرق الأوسط، والذي كشف خلاله عن العديد من الكواليس حول إدارة النصر الحالية وأبرز المحترفين بالفريق ومصير الدوري السعودي للمحترفين. ( طالع التفاصيل )

جمال بلعمري يغلق الباب أمام النصر

عاود اللاعب الدولي الجزائري جمال بلعمري، مدافع فريق الشباب الأول لكرة القدم، الحديث عن مستقبله مع الفريق الشبابي خلال الفترة المُقبلة. ( طالع التفاصيل )

لاعب النصر السابق: إما أن يحصل العالمي على اللقب أو يُلغى الموسم

طالب هاشم سرور؛ لاعب النصر والمنتخب السعودي السابق، الاتحاد السعودي لكرة القدم، بضرورة إلغاء الموسم الحالي من الدوري، في ظل الوضع غير المستقر بعد انتشار فيروس كورونا المستجد. ( طالع التفاصيل )

ما هي الفوارق بين خورخي جيسوس وروي فيتوريا؟

أوضح البرازيلي جوناس أوليفيرا؛ لاعب بنفيكا البرتغالي السابق، الفوارق بين الثنائي البرتغالي خورخي جيسوس؛ المدير الفني الحالي لفلامنجو البرازيلي والسابق للهلال السعودي، وروي فيتوريا؛ المدير الفني الحالي للنصر السعودي. ( طالع التفاصيل )

من هم أفضل لاعبي الدوري السعودي في فيفا 20؟

شهدت نسخة FIFA 20 تفوقًا واضحًا لنادي النصر حامل لقب الدوري السعودي مقارنة بباقي الأندية في يخص اللاعبين الأعلى تقييماً في منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان. ( طالع التفاصيل )

جداليات سعودية .. هل سيظل الصراع قائمًا على لقب "الزعيم"؟

يضرب الخلاف على لقب "الزعيم" بين الثلاثي الهلال الذي يمتلك هذا اللقب منذ أوقاتًا بعيدة، ولكن يتمسك جماهير الأهلي والنصر بحقهم في لقب الزعيم. ( طالع التفاصيل )

الشباب يسيطر والهلال والأهلي مختفيان - المدافعون أصحاب التأثير الهجومي في العقد الأخير

في كرة القدم الحديثة، لم يعد الدور الهجومي مقتصرًا فقط على لاعبي المقدمة، فغالبية الفرق تدافع كتلة واحدة وتهاجم بالوضع ذاته، لذلك لم يعد غريبًا أن نشاهد مدافعين لهم تأثيرًا هجوميًا مع فرقهم. في السطور التالية نستعرض قائمة من 10 مدافعين هم الأكثر تأثير هجوميًا في العشر سنوات الأخيرة بالدوري السعودي، والتي يسيطر عليها لاعبو الشباب، فيما لم يظهر أي من لاعبي الهلال والأهلي الحاليين. ( طالع التفاصيل )