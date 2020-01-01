أخبار النصر اليوم | حقيقة أزمة الراهب والعالمي في صدارة الأندية بآخر 10 سنوات

أبرز أخبار النصر السعودي ليوم 16 يونيو

رغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي دوري أبطال آسيا ، إلا أن أخبار النصر مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك أحوال لاعبيه خلال فترة تواجدهم في منازلهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار النصر السعودي ليوم الثلاثاء 16 يونيو 2020 ...

النصر يستفسر عن ملعبه

أوضحت صحيفة "عكاظ" السعودية أن نادي النصر أرسل خطابًا رسميًا إلى مدير مكتب وزارة الرياضة بالمنطقة الجنوبية، من أجل الاستفسار عن إمكانية خوض الفريق تدريباته على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية "المحالة"، خلال الفترة المقبلة.

المزيد من الفرق

وأوضحت الصحيفة أن مسؤولي العالمي يريدون إقامة معسكر داخلي في المحالة، استعدادًا لعودة الدوري في أغسطس المقبل.

قلق بشأن جوليانو

أوضحت صحيفة "الرياضية" السعودية أن الجهاز الفني للنصر اصطدم بزيادة وزن جوليانو؛ لاعب الفريق، بنسبة 5 كيلو جرام عن الموسم الماضي، قبل أيام قليلة من العودة لخوض التدريبات بمقر النادي.

وأشارت الصحيفة أن جوليانو انخرط في برنامج لياقي مكثف تحت إشراف أحد مساعدي البرتغالي روي فيتوريا؛ المدير الفني للفريق.

حسن الراهب يكشف حقيقة الأزمة مع إدارة النصر ورسالة خاصة للجماهير

كشف اللاعب حسن الراهب لاعب نادي الشباب الحالي والنصر السابق، حقيقة التقارير التي تُشير إلى وجود أزمة بينه وبين ناديه السابق النصر بسبب عدم الحصول على كافة المستحقات المالية الخاصة به. ( طالع التفاصيل )

النصر يتصدر المراكز الأولى والهلال متذيل .. المتوجون بأعلى معدل للنقاط

نستعرض ترتيب الفرق من حيث الأعلى حصدًا للنقاط في آخر عشر سنوات بالدوري السعودي. ( طالع التفاصيل )

قائمة اللاعبين الأجانب بالدوري السعودي الذين تنتهي عقودهم خلال الشهر الحالي

حالة تخبط وغموض كبيرة تُحيط بمصير العديد من لاعبي الدوري السعودي للمحترفين خلال الفترة الحالية، خاصة الذين تنتهي عقودهم في شهر يونيو الجاري. ( طالع التفاصيل )

"امنحوا الدوري للأهلي"، واستعدادات الأندية السعودية .. عناوين الصحف السعودية والمصرية 16 يونيو

نستعرض الصفحات الرياضية في مختلف الصحف السعودية والمصرية ليوم 16 يونيو 2020. ( طالع التفاصيل )