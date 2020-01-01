أخبار النصر اليوم | رسالة غريبة من المتحدث الرسمي وتوصية فيتوريا

أبرز أخبار النصر السعودي ليوم 13 مايو

ورغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي دوري أبطال آسيا ، إلا أن أخبار النصر مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك أحوال لاعبيه خلال فترة تواجدهم في منازلهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار النصر السعودي ليوم الأربعاء 13 مايو 2020 ...

رسالة المتحدث الرسمي للنصر

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أثار سعود الصرامي؛ المتحدث الرسمي لنادي النصر، جدلًا واسعًا برسالة كتبها عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

الصرامي كتب: "بعد الخلاص من جائحة كورونا بحول الله تعالى، لا تنتظروا دعم أعضاء الشرف، ولا تنتظروا دعم الشركات الراعية".

فيتوريا يوصي ببقاء مايكون

أكدت صحيفة "أبولا" البرتغالية أن البرتغالي روي فيتوريا؛ المدير الفني للنصر، طالب إدارة ناديه بضرورة تفعيل بند الشراء بعقد البرازيلي مايكون بيريرا؛ مدافع الفريق، من ناديه جلطة سراي التركي.

البرازيلي تمت إعارته إلى العالمي في بداية الموسم الجاري، وحتى نهاية الموسم.

رسميًا - الكشف عن موعد عودة الدوري السعودي والاستغناء عن الحكام الأجانب

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