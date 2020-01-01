أخبار النصر اليوم | عائق أمام رحيل موسى وحقيقة المفاوضات مع رومارينيو

أبرز أخبار النصر السعودي ليوم 14 يونيو

ورغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي دوري أبطال آسيا ، إلا أن أخبار النصر مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك أحوال لاعبيه خلال فترة تواجدهم في منازلهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار النصر السعودي ليوم الأحد 14 يونيو 2020 ...

رحيل موسى على رأس الأولويات ولكن

ألمح سعد آل مغني؛ عضو الشرف السابق بنادي النصر، إلى اقتراب رحيل النيجيري أحمد موسى؛ لاعب العالمي، عن الفريق إلا أن هناك عائق وحيد.

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وكتب آل مغني، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "لاعب نجم ولاعب عالمي، تعرض بداية الموسم لإصابة قوية، صحيح هذا الموسم لم يقدم مستواه المعروف، بالرغم كان سبب في حسم كذا مباراة سواء بتحركاته أو تمريراته، إذا الإدارة تبي تتخلص من موسى والعذر كالعادة فيتوريا، أهم شيء البديل، لن يقبل أي بديل أقل من موسى ولن يقبل أي عذر".

حقيقة طلب ضم رومارينيو

كشف سعد آل مغني؛ عضو شرف النصر السابق، عن حقيقة دخول ناديه في مفاوضات مع البرازيلي رومارينيو؛ لاعب الاتحاد، الذي فسخ عقده مؤخرًا مع العميد، لعدم حصوله على مستحقاته المالية لعدة أشهر.

آل مغني كتب في البداية: "النادي اللي حاول يتعاقد مع رومارينيو، إدارة النصر، وكانت طريقة المفاوضات مضحكة ومخجلة، والحمد لله أنه تم منع أي نادي يتفاوض معاه"، لكنه عاد واعتذر.

اعتذار عضو شرف العالمي السابق جاء: "تربيت إذا أخطأت اعتذر، أقدم اعتذاري لجماهير النصر خاصةً، ولمتابعيني ولجميع من قرأ هذه التغريدة.

"بعد التأكد، مفاوضات النصر مع رومارينيو غير صحيحة، أقسم بالله لم يطلب مني هذا الاعتذار، لكن أنا رجل صريح وواضح، الرجوع عن الخطأ أفضل من الاستمرار فيه، أتمنى من الجميع قبول اعتذاري".

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