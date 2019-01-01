وليد عبد الله في لندن لإجراء الفحص الطبي

حارس النصر يغيب عن الملاعب مدة قد تتخطى الأربعة أسابيع

وصل وليد عبد الله؛ حارس مرمى النصر السعودي، اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة البريطانية "لندن"، لإجراء بعض الفحوصات الطبية حول موضع إصابته.

الحارس يعاني من تجمع سوائل في ركبته اليمنى وإصابة في الغضروف، تعرض لها قبل مواجهة عفيف في دور الـ64 بكأس خادم الحرمين الشريفين.

وأوضح الحساب الرسمي للعالمي عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن عبد الله سيخضع لعدد من الكشوفات الطبية على موضع إصابته بأحد المراكز الطبية المتخصصة، لاتخاذ أفضل طرق العلاج، على أن يلحق به طبيب الفريق بازيل روبيرو، للإشراف على برنامجه العلاجي.

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ومن المتوقع غياب حارس العالمي عن الملاعب لمدة قد تتخطى الأربعة أسابيع، على أن يلحق بالفريق في أواخر الدوري الأول من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

يذكر أن العالمي يستعد حاليًا لمواجهة التعاون في 13 من ديسمبر الجاري، على ملعب الأمير فيصل بن فهد "الملز"، ضمن الجولة الـ11 من الدوري المحلي.

النصر يحتل المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 20 نقطة متساويًا في النقاط مع المتصدر الهلال، وإن كان الزعيم يتفوق بفارق الأهداف وله مباراة مؤجلة، أما السكري فيحتل المركز الرابع برصيد 19 نقطة.