خزينة النصر تنتعش بـ5 ملايين ريال

العالمي خزينته تتلقى دعمًا مستمرًا

أعلن عبد العزيز أحمد بغلف؛ عضو شرف نادي النصر السعودي، تقديمه دعمًا ماليًا للنادي بلغت قيمته خمسة ملايين ريال سعودي.

عضو الشرف النصراوي دائم تقديم الدعم للنادي بين فترة وأخرى، فكان آخرها في الرابع من يناير الجاري، إذ قدم مكافأة قدرها مليوني ريال، احتفالًا بتتويج الفريق بطلًا لكأس السوبر السعودي على حساب التعاون.

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وكتب بغلف، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "حاضر وابشروا… يا جمهور شمسنا العظيم، بكل الحب للكيان والإدارة ولكم، يشرفني دعم النادي بمبلغ خمسة ملايين ريال .. أسأل الله التوفيق لنصرنا العالمي".

حاضر وسم وأبشروا... ياجمهور شمسنا العظيم🌹💛💙🌹

بكل الحب للكيان والإدارة ولكم.

يشرفني دعم النادي بمبلغ ٥٠٠٠٠٠٠ خمسه مليون ريال .. أسأل الله التوفيق لنصرنا العالمي.🌹💛💙🌹 pic.twitter.com/JnTZEi9HCI — عبدالعزيز أحمد بغلف🇸🇦 (@AzizbagBag) January 28, 2020

يذكر أن العالمي يستعد لمواجهة ضمك بعد غدٍ الخميس، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية "المحالة"، ضمن الجولة الـ16 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويتصدر النصر جدول الترتيب برصيد 33 نقطة متفوقًا بفارق نقطة وحيدة عن الهلال، صاحب المركز الثاني.

أما ضمك فيعاني في المركز الـ16 والأخير برصيد تسع نقاط فقط، حصدها من فوزين وثلاثة تعادلات وعشر هزائم.

وخلال الميركاتو الشتوي الجاري، المقبل على الانتهاء، لم يتعاقد العالمي سوى مع عبد المجيد الصليهم؛ لاعب الشباب، والذي سينضم للفريق في الصيف المقبل في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع الليث الأبيض.

ويجري مسؤولي النصر حاليًا مفاوضاتهم مع نظرائهم في الشباب في محاولة لشراء الستة أشهر المتبقية في عقد الصليهم مع النادي، للاستفادة من خدماته بداية من يناير الجاري دون الانتظار لنهاية الموسم.