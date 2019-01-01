النصر يتلقى دعمًا ماليًا بقيمة نصف مليون ريال سعودي

النادي شكر مقدم هذا الدعم

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أعلن النصر السعودي عبر حسابه الرسمي على تويتر عن تلقيه دعمًا ماليًا بقيمة نصف مليون ريال سعودي.

وأوضح بطل السعودية أن مقدم هذا المبلغ هو حامل العضوية الذهبية "يوسف بن محمد القفاري"، وتوجه النادي بقيادة رئيسه صفوان الساكت بالشكر للعضو الذهبي.

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إذ جاء ضمن التغريدة على تويتر النصر "قدم العضو الذهبي بنادي النصر الأستاذ يوسف بن محمد القفاري دعمًا ماليًا للنادي مقداره خمسمائة ألف ريال. وثمنت إدارة نادي النصر برئاسة الدكتور صفوان بن سليمان السويكت للأستاذ يوسف هذه المبادرة الداعمة والتي لا تستغرب منه تجاه ناديه العالمي".

ويستعد بطل الدوري السعودي حاليًا لمواجهة السد القطري في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا مساء غدٍ الإثنين على استاد الملك فهد الدولي في الرياض.

وكان النصر قد افتتح مشواره في دوري محمد بن سلمان للمحترفين بالفوز على ضمك بهدفين دون رد أحرزهما صانع ألعابه جوليانو وهدافه المغربي عبد الرازق الحمدالله.