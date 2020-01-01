أخبار النصر اليوم | أتلانتا يصدم العالمي وسبب تأجيل صفقة علي الحسن

أبرز أخبار النصر السعودي ليوم 9 سبتمبر

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)، وعاد من جديد مطلع أغسطس الجاري.

وتتصدر استعدادات النصر وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه روي فيتوريا وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار النصر السعودي ليوم الأربعاء 9 سبتمبر 2020 ...

المزيد من الفرق

أتلانتا يصدم النصر

أكد برنامج "الديوانية" السعودي أن إدارة نادي أتلانتا الأمريكي أخطرت نظيرتها في نادي النصر السعودي، برفض العرض المقدم إلى لاعب الفريق الأرجنتيني أليخاندرو جوميز، لضمه خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وأوضح البرنامج أن رفض النادي الأمريكي يرجع إلى اعتبار اللاعب جزء أساسي من الفريق، ولا يمكن التفريط في خدماته، للتجهيز لدوري أبطال أوروبا.

مختار علي يعود

أشارت صحيفة "الرياضية" السعودية إلى أن روي فيتوريا؛ المدير الفني للنصر، يعتزم الاعتماد على مختار علي أساسيًا في لقاء الليلة أمام الفتح، لتعويض غياب عبد الله الخيبري، الموقوف لتراكم البطاقات.

شرطان من اللاعب وطلب من الفتح يؤجلون حسم النصر لصفقة علي الحسن

يحاول مجلس إدارة نادي النصر السعودي برئاسة صفوان السويكت إتمام صفقة التعاقد مع علي الحسن؛ لاعب الفتح السعودي، خلال الأيام الحالية، في ظل خطة المجلس لتدعيم الفريق بعدد من الصفقات المحلية. ( طالع التفاصيل )

القوائم الآسيوية النهائية للأندية السعودية .. الهلال والنصر والأهلي والتعاون

انتهت أمس الثلاثاء، المهلة المحددة من قبل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم للأندية، لرفع قوائمها النهائية، التي تستأنف بها دوري المجموعات بدوري الأبطال، المقرر له 14 من سبتمبر الجاري. ( طالع التفاصيل )