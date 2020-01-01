وفاة مدرب النصر السابق بعد صراع مع المرض

المدرب الفرنسي رحل عن عمر يناهز 81 عامًا

فارق عالمنا صباح اليوم الثلاثاء، المدرب الفرنسي روبرت هيربان، عن عمر يناهز الـ81 عامًا، بعد صراع مع المرض.

تقارير صحفية أوضحت أن المدرب الفرنسي نُقل إلى المستشفى بسانت إيتيان بفرنسا قبل أسبوع، إذ تم احتجازه في العناية المركزة، بعد تعرضه لمشكلات بالقلب والرئة، قبل أن يفارق الحياة.

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هيربان كانت له تجربة وحيدة في مجال التدريب خارج فرنسا، مع فريق النصر السعودي في عام 1985، لمدة عام وحيد، نجح خلاله في إعادته إلى منصات التتويج، إذ حصد معه لقب كأس خادم الحرمين الشريفين عام 1986، بالفوز أمام الاتحاد بهدف وحيد سجله يوسف خميس.

بينما قاد الفرنسي الراحل عدة فرق في فرنسا، على رأسها سانت إيتيان الذي لعب لصالحه وهو لاعب، بجانب ليون، سالزبورج وريد ستار.

وفي رصيد بطولاته كمدرب، سبعة ألقاب، بواقع أربع بطولات دوري فرنسي، وثلاث كأس فرنسا، جميعها مع سانت إيتيان.