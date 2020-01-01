أخبار النصر اليوم | أسطورة برشلونة مُعجب بحمدالله، والتشكيل المتوقع أمام السد

أبرز أخبار النصر السعودي ليوم 21 سبتمبر

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)، وعاد من جديد مطلع أغسطس الجاري.

وتتصدر استعدادات النصر وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه روي فيتوريا وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار النصر السعودي ليوم الإثنين 21 سبتمبر 2020 ...

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حمدالله في مقدمة التشكيل المتوقع للنصر أمام السد

يخوض النصر مساء اليوم مباراة مهمة أمام السد القطري لحسم صراع صدارة مجموعتهما في دوري أبطال آسيا، إذ ضمن الفريق تأهله رسميًا الجولة الماضية فيما وضع منافسه قدمًا ونصف في ثمن النهائي.

ويُتوقع أن يتواجد عبد الرزاق حمدالله أساسيًا في مباراة الليلة بعد تعافيه من الإصابة الطفيفة التي لحقت به أمام سباهان أصفهان الإيراني في المباراة الأخيرة.

التشكيل المتوقع يضم كلًا من: براد جونز، سلطان الغنام، عبد الله مادو، مايكون بيريرا، عبد الرحمن العبيد، عبد الله الخيبري، عبد المجيد الصليهم، عبد الفتاح عسيري، خالد الغنام، بيي مارتينيز وحمدالله.

موعد مباراة السد والنصر في دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة

تعرف على تفاصيل مباراة النصر أمام السد مساء اليوم في دوري أبطال آسيا من هنا

تشافي: النصر أحد أقوى فرق دوري الأبطال، وحمدالله متميز

أبدى تشافي المدير الفني للسد القطري إعجابه بمهاجم النصر "عبد الرزاق حمدالله" قبل مواجهة الفريقين مساء اليوم في خامس جولات دور المجموعات من دوري أبطال آسيا.

وأضاف حول المباراة التي ستحسم صدارة المجموعة "سيكون لقاءً صعبًا للغاية ولا مجال به للتراخي، النصر أحد أفضل فرق البطولة، وهم فريق مختلف عن الموسم الماضي، إذ ضموا عددًا من اللاعبين الجدد، لديهم مهاجم متميز هو حمدالله".

يُشار إلى أن النصر ضمن تأهله رسميًا لدور الـ16.

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