مستقبل أحدهم حُسم بالفعل .. مينيزيس يُقرر مصير الأجانب مع النصر

المدرب البرازيلي سيبدأ عمله مع الفريق خلال أيام

أوضحت صحيفة الرياضية السعودية أن إدارة النصر وضعت مصير أجانب الفريق في يد المدير الفني الجديد "مانو مينيزيس"، والذي من المقرر أن يصل وجهازه المساعد الرياض خلال ساعات ليبدأ عمله مع الفريق عقب انتهاء فترة الحجر الصحي المقرة من السلطات السعودية.

النصر كان قد أقال ألين هورفات عقب الخروج من كأس خادم الحرمين الشريفين والخسارة أمام ضمك في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي، وأعلن التعاقد مع مينيزيس صاحب التجربة الكبيرة في الملاعب البرازيلية والذي سبق أن تولى تدريب منتخب السامبا.

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وأوضحت الصحيفة أن مينيزيس سيُقدم في نهاية الموسم الجاري تقريرًا مفصلًا حول أجانب الفريق لحسم مستقبلهم مع النصر وإمكانية تواجدهم معه الموسم القادم من عدمها، خاصة أن عقود الثلاثي نور الدين أمرابط ومايكو بيريرا وبراد جونز تنتهي الصيف المقبل.

وأضافت الرياضية أن مستقبل أحد الأجانب السبعة حُسم بالفعل، وهو الظهير الكوري الجنوبي كيم جين سو، الذي يُعالج حاليًا من قطع في وتر أكيلس كان قد تعرض له خلال ديسمبر 2020 وأدى إلى رفع اسمه من قائمة الفريق المحلية.

النصر اتخذ قراره بعدم بقاء اللاعب معه الموسم القادم، وستدخل الإدارة خلال الأسابيع القادمة في مفاوضات معه لفسخ عقده بالتراضي والحصول على مخالصة مالية أو إعارته لأحد الأندية.

يُشار إلى أن الفريق الأصفر يستعد حاليًا لخوض غمار دور المجموعات في دوري أبطال آسيا، والبداية بمواجهة الوحدات الأردني يوم الأربعاء القادم.