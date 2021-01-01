قائمة المحاميين ... مرشح ثالث لرئاسة النصر يُنافس آل معمر والمقرن

الانتخابات ستقام يوم الخميس القادم

يبدو أن المنافسة على رئاسة نادي النصر السعودي لن تكون سهلة، إذ كشفت صحيفة الرياضية السعودية عن تقدم مرشح ثالث لمنصب الرئيس وهو المحامي غانم بن مذيكر المطيري.

وزارة الرياضة السعودية كانت قد أصدرت قرارًا بحل مجلس إدارة النصر السابق برئاسة صفوان السويكت لوجود عدد من المخالفات الإدارية والمالية، ودعت لانتخابات جديدة ستجري في الأول من أبريل القادم.

وكانت قائمتان قد تقدمتا للانتخابات في الأيام القليلة الماضية، واحدة برئاسة مقرن محمد المقرن والثانية برئاسة مسلى آل معمر، وقد انضمت لهما قائمة ثالثة الآن يقودها المطيري وتضم معه 5 محاميين.

الرياضية أوضحت أن المطيري تقدم بأوراق قائمته في اليوم الأخير من فترة الترشح، وتضم معه لعضوية مجلس الإدارة كلًا من: هليل سعد الشميلان وأحمد حمزة خواجة وحمد العليا وحمد عبد الرحمن العليان ونايف مذكر المطيري، وجميعهم يعملون محاميين في شركة قانونية واحدة.

يُشار إلى أن البرنامج الزمني المقرر للانتخابات يقضي بأن يتم فحص وإعلان القائمة الأولية للمرشحين والناخبين يومي السبت والأحد، وسيتم عقد الجمعية العمومية وعملية الاقتراع يوم الخميس القادم.