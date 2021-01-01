غياب أمرابط وحمدالله عن مران النصر، والخزينة تنتعش بـ3.2 مليون ريال

النصر استأنف تدريباته يوم أمس

استأنف النصر تدريباته الجماعية يوم أمس بعد انتهاء راحة الـ5 أيام التي حصل عليها اللاعبون بقرار المدير الفني ألين هورفات بسبب توقف الدوري السعودي تزامنًا مع أيام فيفا.

وتواجد عبد الفتاح عسيري في التدريبات بعد تعافيه من الإصابة التي أبعدته عن المباراة الأخيرة أمام الباطن، فيما غاب الثنائي المغربي نور الدين أمرابط وعبد الرزاق حمدالله لتواجدهما خارج السعودية.

وغاب عن المران كذلك اللاعبون الدوليون المتواجدون مع منتخبي السعودية الأول والأولمبي، وقد ركز المدرب هورفات خلاله على الجوانب البدنية والفنية، فيما أجرى الثنائي خالد الغنام وبيتي مارتينيز تدريبات تأهيلية تضمنت الجري حول الملعب استعدادًا لانخراطهما في المران الجماعي بعد تعافيهما من الإصابة.

من جانب آخر، انتعشت خزينة النصر بمبلغ 3.2 مليون ريال سعودي نتيجة انضمام 32 عضوًا إلى قائمة الأعضاء الذهبيين في النادي خلال الأيام الأخيرة، كان آخرهم 7 يوم أمس على رأسهم مسلى آل معمر المرشح لرئاسة النادي بدعم من الأمير خالد بن فهد.

وتبلغ رسوم العضوية الذهبية 100 ألف ريال سعودي، فيما العادية 1000 ريال، وقد تسابق عشاق النادي على الاشتراك بالعضوية الذهبية في ظل اقتراب موعد عقد الجمعية العمومية للنادي لانتخاب رئيس ومجلس إدارة النادي الجديد.

يُشار إلى أن قائمة الأعضاء الذهبيين في النصر تضم العديد من الشخصيات المؤثرة والمهمة في السعودية، وعلى رأسهم الأمير فهد بن خالد بن عبد العزيز والأمير منصور بن سعود بن عبد العزيز والأمير فيصل بن عبد الرحمن بن سعود وطلال الرشيد وعبدالله الرشيد وسعود آل سويلم.