"أسلوب لعب النصر ممل، نور الدين أمرابط عبء على الفريق"

تصريح قاسٍ عن النصر وموسمه في الدوري السعودي

وصف الناقد الرياضي حسين عبد القادر أسلوب لعب النصر أمام أبها مساء أمس على ملعبه مرسول بارك بالممل والتقليدي، وذلك خلال تصريحاته في برنامج الديوانية المذاع عبر القنوات الرياضية السعودية.

النصر فرط في نقطتين بتعادله مع أبها مساء أمس ضمن الجولة الـ21 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي، وقد كاد الفريق أن يخسر اللقاء 2-1 إلا أن هدفًا قاتلًا من سامي النجعي عند الدقيقة الـ90 منحه نقطة التعادل.

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عبد القادر وجه انتقادات واضحة للمدرب ألين هورفات وتصريحاته حول أسباب التعادل مع أبها، بقوله "هورفات يقول أن الخصم لعب بأسلوب دفاعي وبـ9 لاعبين في الدفاع، وهذا عذر بديهي أصبح يتحدث به المدربون، من الطبيعي أن يلعب المنافس بأسلوب دفاعي نظرًا لفارق الإمكانيات، ما الذي فعلته أنت كمدرب للتفوق على هذا الأسلوب الدفاعي".

"لم يكن هناك أي حلول اليوم وأدركت خلال اللقاء أن النصر لن يُسجل، لم تكن هناك أي بوادر لهذا الأمر، أسلوب اللعب كان تقليديًا تمامًا".

تابع حول ثنائية نور الدين أمرابط وعبد الرزاق حمدالله "هناك نقطة "متلازمة" أمرابط حمدالله، أسلوب لعب اللاعبين يتفق وينسجم تمامًا مع بعضه البعض، أمرابط يلعب التمريرات العرضية وحمدالله يستغلها من وضع الثبات، الآن ومع غياب حمدالله وعدم وجود لاعب مثله يتحول أمرابط إلى عبء على الفريق، لا يوجد لاعب يُكمل الثنائية مع أمرابط، ولذا تحولت تمريراته العرضية إلى حلول سهلة أمام دفاع أبها، ولذا كان عبءًا على الفريق اليوم وأدى دورًا تقليدي يستطيع أي لاعب تقديمه".

أتم "هورفات كان عليه توقع أسلوب لعب أبها الدفاعي خاصة بعد أداء النصر وانتصاره على الهلال، ما الحلول التي جهزها المدرب للتغلب على هذا الأسلوب، لماذا الانتظار حتى الدقيقة الـ57 لتظهر الحلول، النصر قدم أداءًا تقليديًا مملًا طوال الـ57 دقيقة ولولا هدفي النجعي لما وصل للتعادل".

#الديوانية



حسن عبدالقادر:

أسلوب فريق #النصر تقليدي ومُمل .. نور الدين امرابط عبء على الفريق. pic.twitter.com/y2srt1z5kv — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) February 28, 2021

يُشار إلى أن النصر فقد نقطته الثامنة من مبارياته الأربعة الأخيرة، إذ فاز على الهلال وخسر أمام الشباب والقادسية وتعادل مع أبها.