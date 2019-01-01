تطورات مصابي النصر - الخيبري يغيب لمدة خمسة أسابيع وثلاثة للجبرين

رباعي العالمي المصاب يغيب لعدة أسابيع وموقف مادو لم يتحدد بعد

كشف نادي النصر السعودي تطورات حالات المصابين لديه، والتي أثبتت حاجة خماسي الفريق؛ حمد آل منصور، عبد العزيز الجبرين، عبد الرحمن العبيد، عبد الله الخيبري وعبد الله مادو، لأسابيع حتى يتمكنوا من العودة من جديد للمشاركة في المباريات.

العالمي يجري خلال الفترة الحالية تدريباته الاعتيادية، في ظل توقف دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، نظرًا لمشاركة المنتخب السعودي في كأس الخليج العربي "خليجي 24".

وأوضح النادي العاصمي أن آل منصور والجبرين تعرضا للإصابة بتمزق في العضلة الخلفية للفخذ، خلال التدريبات، ويحتاج الثنائي على إثرها لفترة علاج وتأهيل تتراوح من أسبوعين إلى ثلاثة.

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أما العبيد فيعاني من تمزق في عضلة الساق، تعرض لها خلال تواجده بمعسكر المنتخب السعودي، ويحتاج لفترة من أربعة إلى خمسة أسابيع للتماثل للشفاء.

اللاعب الرابع الخيبري والذي أصيب خلال معسكر الأخضر كذلك، فأصيب بتمزق في العضلة الخلفية للفخذ، ويحتاج من ثلاثة إلى أربعة أسابيع للشفاء.

وأخيرًا مادو ينتظر أن يجري فحوصات طبية للتأكد من نوع الإصابة، التي تعرض لها قبل ساعات من مغادرة الأخضر إلى قطر لخوض منافسات خليجي 24.

يذكر أن النصر يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المحلي برصيد 20 نقطة من عشر مباريات، متساويًا مع صاحب الصدارة الهلال، لكن الزعيم خاض تسعة لقاءات.

ويخوض النصر خلال فترة التوقف الحالية مواجهة دور الـ32 بكأس خادم الحرمين الشريفين أمام البكيرية في السادس من ديسمبر المقبل.