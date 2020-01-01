تحسس قاري وشراسة محلية .. ماذا قدم النصر قبل التوقف؟

العالمي ينافس على ثلاث بطولات الموسم الجاري..

مرحلة صعبة مقبل عليها نادي النصر السعودي، بعد قرار المسؤولين باستئناف الموسم الجاري سواء على مستوى البطولات المحلية أو القارية، إذ أن عليه أن يحافظ على اللقب الاستثنائي من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، الذي حصل عليه الموسم الماضي، وعليه كذلك أن يمضي قدمًا في دوري أبطال آسيا ويحقق إنجازًا غائبًا عنه منذ سنوات عدة.

العالمي يستهل عودته لخوض المباريات الرسمية مباراة قد تكون هي مباراة الموسم أمام الهلال، في الخامس من أغسطس الجاري، إما أن يبقى منافسًا على اللقب حتى الأنفاس الأخيرة أو أنه يبتعد مع بداية العودة، خاصةً وأنه لم يعد يتبقى الكثير، فقط ثماني جولات.

في السطور التالية نذكركم بما قدمه النصر على مدار الموسم في مختلف البطولات قبل فترة التوقف..

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خاض العالمي 22 مباراة في الدوري المحلي، حقق الفوز في 13 منها، وتعادل في ستة لقاءات وخسر ثلاثة فقط، ليحصد 45 نقطة، متأخرًا بفارق ست نقاط عن الهلال؛ محتل الصدارة.

سجل لاعبو الزعيم 40 هدفًا، أغلبها سجلها المهاجم الفرنسي بافيتيمبي جوميس (14 هدفًا)، ليحتل المركز الثاني في قائمة هدافي الموسم حتى الآن، بينما استقبل شباكهم 16 هدفًا.

أكبر نتيجة حققها النصر في الموسم كانت خلال مواجهة أبها في الجولة التاسعة، إذ فاز 4-0، بينما كانت أثقل هزيمة أمام الفيصلي بنتيجة 3-2، ضمن الجولة الـ21.

أما نتائج لقاءات الكلاسيكو التي خاضها فجاءت كالتالي: أمام الأهلي 0-0 و2-2، انتصر أمام الهلال 2-1، تعادل أمام الاتحاد 1-1.

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شق العالمي طريقه في هذه البطولة، ليصل إلى دور نصف النهائي، وينتظر مواجهة الأهلي، لكن المباراة تأجلت بسبب كورونا.

قبل أن يصل إلى هذا الدور، استهلت كتيبة المدرب البرتغالي روي فيتوريا مشوارها في كأس الملك بالفوز أمام عفيف 5-1، ثم أطاحت بالبكيرية في دور الـ32 بالفوز 4-1.

في دور الـ16، كان الموعد مع ضمك، وفاز أيضًا 4-2، أما بربع النهائي فانتصر أمام ضمك بنتيجة 1-0.

استهل النصر مشواره في الموسم الجاري بحصد لقب السوبر المحلي، إذ شارك به بصفته بطل الدوري، أمام التعاون؛ بطل كأس خادم الحرمين.

بصعوبة حصد العالمي اللقب، إذ تعادل في الوقت الأصلي والأشواط الإضافية مع السكري بنتيجة 1-1، بعدما كان متأخرًا بهدف وحيد، ونجح بحسم اللقب بركلات الترجيح بنتيجة 5-4.

مشوار كتيبة فيتوريا في هذه البطولة في بدايته مقلق، رغم أنه لم يخض سوى مباراتين فقط، فقد كانت البداية بتعادل صعب – على أرضه – أمام السد القطري بنتيجة 2-2، ثم فاز بصعوبة – خارج أرضه – أمام العين الإماراتي، المتراجع للغاية في الموسم الجاري، رغم ذلك انتصر العالمي في اللحظات الأخيرة بنتيجة 2-1.

بهذه النتائج، يحتل النصر المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد أربع نقاط، متأخرًا بفارق الأهداف عن السد؛ صاحب الصدارة، متفوقًا بفارق نقطة وحيدة عن سباهان أصفهان الإيراني؛ صاحب المركز الثالث، ويتذيل زعيم الإمارات المجموعة دون أي نقاط.

يتبقى للعالمي في البطولة القارية، التي تُستأنف مبارياتها في سبتمبر المقبل، أربع مباريات بدور المجموعات، فهل يواصل تحسسه في هذه البطولة أم أنه سيعبر من هذا الدور؟