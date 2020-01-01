جوليانو: مستواي منخفض؟ أنام على الوسادة مرتاحًا

محترف النصر يؤكد جاهزية فريقه لأي مباراة رغم الضغط

يرى جوليانو؛ محترف النصر السعودي، أنه لا يمكن لأي لاعب أن يسير بنفس الأداء في كل مباراة، موضحًا أن يقدم ما لديه حتى يعود لمستواه المعهود من جديد.

العالمي حقق الليلة فوزًا سهلًا أمام الحزم بثنائية نظيفة، ضمن الجولة الـ19 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. (طالع تقرير المباراة)

وقال جوليانو، خلال تصريحاته لقناة "السعودية الرياضية" عقب المباراة: "كما توقعنا كانت مباراة صعبة، هذا الفريق فاز علينا في لقاء الدور الأول على أرضنا، لذلك توقعنا أن تكون المباراة صعبة وقد كان، لكننا أدينا بطريقة جيدة، وسجلنا هدفين وكان من الممكن أن نحرز أكثر".

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وأضاف حول الانتقادات التي توجه لفريقه: "نخوض عدد كبير من المباريات في فترة قصيرة، فمن الطبيعي أن يتأثر الجانب اللياقي للاعبين، لكننا جاهزين، وأعتقد أن جوابنا كان واضحًا بالملعب، والأهم أننا نحقق الفوز".

بسؤاله عن الانتقادات التي توجه له هو شخصيًا حول تراجع أدائه، علق: "كرة القدم مثل الحياة، لا يمكن أن تكون ممتازًا دائمًا، لكن المهم أنه عندما لا تكون في أفضل حالاتك، تعمل أكثر كي تعود، وهذا ما أفعله، أنا أبذل قصارى جهدي، وعندما أعود للمنزل وأضع رأسي على الوسادة، أكون مرتاحًا، لأنني أعلم أنني قدمت ما عليّ".

واختتم: "من حق الجمهور أن يطالبني بالأفضل دائمًا، فهم يعرفون أنني بإمكاني تقديم المزيد دائمًا وأنا كذلك أعرف ذلك، لكنني أقول لهم أنكم لن تجدوا جوليانو متخاذلًا أبدًا أو دون روح في الملعب".

يذكر أن الفوز رفع رصيد العالمي إلى النقطة 41 في وصافة جدول الترتيب، متساويًا مع الهلال صاحب الصدارة، لكن الزعيم لم يخض مباراة هذه الجولة بعد، أما الحزم فتجمد رصيده عند 22 نقطة في المركز الـ12.