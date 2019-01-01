طفل وراء فوز الحزم المفاجئ أمام النصر

مفاجأة من العيار الثقيل كانت من الصاعد حديثًا للأضواء بإسقاط العالمي رغم هزيمته قبلها أمام الاتفاق بسداسية

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

كشف سلطان الحمود؛ أمين عام نادي الحزم السعودي، السر الذي دفع لاعبي فريقه لبذل قصارى جهدهم لتحقيق الفوز أمام النصر، بالجولة الرابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وكان الصاعد حديثًا إلى دوري المحترفين قد أسقط حامل اللقب في 20 من الشهر الجاري، على ملعب الملك فهد الدولي، بهدف وحيد.

وقال الحمود، خلال تصريحاته لصحيفة "الاقتصادية" السعودية: "ذهاب لمواجهة النصر وفي أعيننا صورة الطفل فيصل الظاهري، الذي جلس يبكي على أحد الأرصفة بعد هزيمة الحزم أمام الاتفاق بنتيجة 6-0 بالجولة الثالثة، هذا كان كافيًا لخلع لاعبينا قميص الروح الانهزامية واستبداله بقميص الروح القتالية أمام النصر، فتحقق الهدف".

وأضاف: "الطفل فيصل كان عنوانًا لنا بعد مواجهة الاتفاق، فأرعد وأبرق في سماء الحزم، وأنهض الجميع من صدمتهم".

لماذا لم تُوقف لجنة الانضباط حمد الله بعد تصرفه في لقاء الحزم؟

أمين عام الحزم تابع: "وضعنا هدف واحد أمام أعيننا رغم علمنا التام أننا سنقابل ندًا قويًا مدجج بالنجوم وحامل اللقب، هدفنا هو العودة بمستوى يليق بنا وعدم التفكير في لقاء الاتفاق، فقطعنا وعودًا ألا نعود للماضي".

واختتم: "التحفيز المعنوي والوقوف صفًا واحدًا جعل فريقنا رغم ضيق الوقت بين مواجهتي الاتفاق والنصر، يعود ويعدل مساره، فعلى اللاعبين أن يعيشوا أجواء اللحظة في الملعب فقط ويتركوا جو الأمس سواء كان إيجابيًا أو سلبيًا".

يذكر أن النصر يواجه الأهلي في الجولة المقبلة من الدوري المحلي، بينما الحزم على موعد مع ضمك في يومي 27 و28 من الشهر الجاري على الترتيب.

ويحتل العالمي المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد سبع نقاط، متساويًا مع العدالة والأهلي المتفوقين بفارق الأهداف، بينما يحل الحزم في المركز الـ13 بأربع نقاط.