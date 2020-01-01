الشهري: كنا في حاجة شديدة للقب السوبر

النصر حصد لقب السوبر لأول مرة في تاريخه بعد إخفاق مرتين

يرى يحيى الشهري؛ لاعب النصر السعودي، أن فريقه كان في حاجة لحصد لقب كأس السوبر السعودي بعد سوء الحظ الذي كان يرافق العالمي خلال سنوات مشاركته في هذه البطولة.

العالمي توج بطلًا للسوبر بعدما تغلب على التعاون في ركلات الترجيح بنتيجة 5-4، بعدما انتهى الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما. (طالع تقرير المباراة)

وقال الشهري، خلال تصريحاته لقناة "السعودية الرياضية" عقب المباراة: "الحمد لله على هذا الانتصار، أبارك لجميع النصراويين الذي حضروا اليوم لمساندتنا، للأمانة كنا في حاجة لهذه البطولة في السنوات الماضية كنا نصل للنهائي ونخسر بسبب ركلات الترجيح، لكن بمجهودات الجميع تحقق اللقب، والقادم أفضل".

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العالمي خاض السوبر كونه بطل دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، أما سكري القصيم فهو بطل كأس خادم الحرمين الشريفين في الموسم الماضي.

وخاض الفريق العاصمي السوبر مرتين من قبل عامي 2014 و2015، إلا أنه خسر العام الأول أمام الشباب بركلات الترجيح 4-3، وفي العام الثاني أمام الهلال بنتيجة 1-0.

وسبق للنصر أن واجه التعاون مرة واحدة في لقاء نهائي، كان بعام 1990 في كأس خادم الحرمين الشريفين، وفاز وقتها العالمي بثنائية نظيفة.