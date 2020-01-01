رئيس التعاون: الحكم أسوأ ما في السوبر وعلينا أن نرفع رؤوسنا

محمد القاسم يؤكد أن الحكم الهولندي نرفزه بأدائه في المباراة

يرى محمد القاسم؛ رئيس نادي التعاون السعودي، أن طاقم الحكام الهولندي الذي أدار مواجهة فريقه أمام النصر بكأس السوبر السعودي، كان سيئًا للغاية، موجهًا التحية للاعبيه على ما قدموه.

العالمي توج بطلًا للسوبر بعدما تغلب على التعاون في ركلات الترجيح بنتيجة 5-4، بعدما انتهى الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

وقال القاسم، خلال تصريحاته لقناة "السعودية الرياضية": "حظ موفق لنا في القادم، وصلنا لمرحلة متقدمة وخسرنا بركلات الترجيح، فعلينا أن نرفع رؤوسنا، لدينا فريق كبير، يفتخر به كل تعاوني، ليس معنى خسارتنا للقب أن نقلل من شأن فريقنا، سنحاول تحسين صورتنا في المباريات المقبلة بالدوري وبآسيا، وإن شاء الله نسعد جمهورنا، ونبارك لأشقائنا بالنصر".

وأضاف: "أسوأ ما في المباراة الحكم، نرفزنا أكثر من اللازم، وكذلك إصابة لاعبينا، لكن قدر الله وما شاء فعل، رغم أنهم يقولون أنه أفضل حكم في العالم إلا أنه أخطاء كثيرًا ونرفز لاعبينا ومنح عديد الكروت الصفراء، أوصلنا لمرحلة النرفزة خارج الملعب، فكيف وضع لاعبينا بالملعب؟".

يذكر أن العالمي خاض السوبر كونه بطل دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، أما سكري القصيم فهو بطل كأس خادم الحرمين الشريفين في الموسم الماضي.

وخاض الفريق العاصمي السوبر مرتين من قبل عامي 2014 و2015، إلا أنه خسر العام الأول أمام الشباب بركلات الترجيح 4-3، وفي العام الثاني أمام الهلال بنتيجة 1-0.

وسبق للنصر أن واجه التعاون مرة واحدة في لقاء نهائي، كان بعام 1990 في كأس خادم الحرمين الشريفين، وفاز وقتها العالمي بثنائية نظيفة.