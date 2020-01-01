مايكون: جمهور النصر استحق اللقب وسنعمل معًا لنجاحات أكثر

نجم دفاع العالمي قدم مباراة مميزة أمام التعاون

يرى مايكون بيريرا؛ مدافع النصر السعودي، أن جمهور فريقه هو الأفضل في كأس السوبر السعودي، مؤكدًا أن سيعمل أكثر خلال الفترة المقبلة لإسعادهم.

العالمي توج بطلًا للسوبر أول أمس السبت، بعدما تغلب على التعاون في ركلات الترجيح بنتيجة 5-4، بعدما انتهى الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما. (طالع تقرير المباراة)

وقال مايكون، خلال فيديو نشره الحساب الرسمي للنادي العاصمي عبر تطبيق" سناب شات": "مبروك، الجمهور هو الأفضل في المباراة، وليس أنا، شكرًا على كل شيء قدموه لنا، هم حقًا يستحقون هذه البطولة كما نستحقها نحن كلاعبين، لنعمل أكثر خلال الفترة المقبلة ونقدم أفضل ما لدينا معًا جمهور ولاعبين حتى نواصل النجاحات".

العالمي خاض السوبر كونه بطل دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، أما سكري القصيم فهو بطل كأس خادم الحرمين الشريفين في الموسم الماضي.

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وخاض الفريق العاصمي السوبر مرتين من قبل عامي 2014 و2015، إلا أنه خسر العام الأول أمام الشباب بركلات الترجيح 4-3، وفي العام الثاني أمام الهلال بنتيجة 1-0.

وسبق للنصر أن واجه التعاون مرة واحدة في لقاء نهائي، كان بعام 1990 في كأس خادم الحرمين الشريفين، وفاز وقتها العالمي بثنائية نظيفة.