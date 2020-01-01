فيديو | خسارة كبيرة للتعاون - تاوامبا يخرج مصابًا أمام النصر
تعرض عبد الله عسيري؛ المدير الفني للتعاون السعودي، لضربة موجعة عقب 26 دقيقة فقط من انطلاق مواجهة السكري أمام النصر بإصابة نجم الفريق تاوامبا.
السكري يخوض حاليًا لقاء كأس السوبر السعودي بصفته بطل كأس خادم الحرمين الشريفين، أمام العالمي بطل كأس خادم الحرمين الشريفين، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة" بمدينة جدة.
وشهدت الدقيقة 26 من عمر الشوط الأول، تدخل عنيف من مدافع الفريق العاصمي عبد الله مادو، على تاوامبا، أثناء انفراده الصريح بمرمى الأسترالي براد جونز؛ حارس العالمي، ليسقط مهاجم السكري أرضًا متألمًا.
وخرج تاوامبا محمولًا غير قادرًا على التحامل على قدمه، ليدفع مدرب التعاون بمنصور المولد بدلًا منه.
لقطة إصابة هداف #التعاون "تاوامبا" #النصر_التعاون #كاس_السوبر_السعودي pic.twitter.com/c5R7R9rMQz— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) January 4, 2020
هداف السكري أصيب بعد دقائق قليلة من تسجيله هدف المباراة الوحيد حتى الآن من رأسية رائعة بعدما استقبل عرضية من ضربة ركنية من هيلدون، أسكنها على يسار الحارس جونز.
يذكر أن السكري يخوض السوبر لأول مرة في تاريخه، بينما العالمي شارك في البطولة مرتين عامي 2014 و2015 إلا أنه في كل مرة يخسر اللقب.