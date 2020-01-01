النصر يقرر التكفل بعلاج تاوامبا

المهاجم الكاميروني أصيب إثر تدخل عنيف من مدافع العالمي مادو

قرر مجلس إدارة نادي النصر السعودي برئاسة صفوان السويكت، التكفل بعلاج الكاميروني ليندر تاوامبا؛ مهاجم التعاون، بعدما تعرض للإصابة خلال مواجهة الفريقين أمس السبت.

الكاميروني كان قد سقط مصابًا في الدقيقة 26 من المباراة التي أقيمت على استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة"، بكأس السوبر السعودي، إثر تدخل عنيف من المدافع عبدالله مادو عليه.

وأظهرت الفحوصات الطبية تعرضه لكسر في أعلى الشظية وتمزق في أربطة الكاحل، ليغيب عن الملاعب مدة تتراوح من أربعة إلى ستة أشهر.

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ووفقًا لصحيفة "الرياضية" السعودية فإن إدارة العالمي أعلنت تكفلها بعلاج تاوامبا في أفضل مستشفيات المملكة.

إصابة هداف سكري القصيم جاءت بعدما أحرز هدف فريقه الوحيد في اللقاء من رأسية في الدقيقة 18، بعدما استقبل عرضية متقنة من ضربة ركنية أرسلها هيلدون.

وتوج العالمي بطلًا للسوبر بعدما تغلب على التعاون في ركلات الترجيح بنتيجة 5-4، إذ انتهى الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

تتويج الفريق العاصمي بالسوبر هي المرة الأولى في تاريخه، حيث شارك من قبل في البطولة مرتين عامي 2014 و2015، لكنه كان يخسر على يد الشباب والهلال على الترتيب.