النصر يقيم حفلًا على حساب الأهلي .. باختاكور يشعل شجارًا ساخرًا بين الأندية السعودية

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العالمي يطقطق على الراقي!

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كما هي عادة الحساب الرسمي لنادي النصر السعودي لا يفوت فرصة سخرية من خصومه أن تمر مرور الكرام، وضحيته هذه المرة بعد مواجهة باختاكور هو الأهلي السعودي.

ما القصة؟

حقق النصر اليوم الإثنين، فوزًا كبيرًا أمام باختاكور الأوزبكي بسداسية مقابل هدفين، ضمن الجولة الرابعة من مرحلة الدوري بدوري أبطال آسيا للنخبة 2026-27.

سداسية العالمي أتت في غياب القائد البرتغالي كريستيانو رونالدو، لكن تكفل بها عبدالله الحمدان، جواو فيليكس "هدفين"، عبدالإله العمري، عبدالرحمن غريب وأنجيلو جابرييل.

بهذا الفوز ارتفع رصيد النصر للنقطة السادسة في المركز الرابع في جدول ترتيب دوري الغرب، مع الوضع في الاعتبار أن له مباراة مؤجلة. فيما يحل باختاكور في المركز الـ14 بنقطتين فقط.

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الأهلي ضحية فوز النصر

استغل النصر فوزه بسداسية الليلة أمام باختاكور، للإسقاط على هزيمة الأهلي قبل أيام قليلة أمام الشباب (1-6)، ضمن الجولة الـ12 من دوري روشن السعودي 2026-27.

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وأقام العالمي حفلًا مصغرًا عبر حسابه على منصة "إكس"، بدأت بمنشور احتفال بالهدف السادس، تبعه بتعليق: "نقصد نتيجة مباراة النصر".

ومع انتهاء المباراة بنتيجة (6-2)، أضاف النصر منشورًا آخر، كتب به: "نهاية المباراة بسداسية .. دون انسحاب الخصم"، في إسقاط على واقعة الأهلي والشباب عام 2008.

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قصة انسحاب الأهلي

الفوز العريض للشباب على الأهلي قبل أيام (6-1)، فتح باب الحديث عن فوز الليوث بالنتيجة نفسها في عام 2008، ضمن ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

المباراة حينها لم تكتمل، حيث اضطر الحكم لإنهائها قبل الدقيقة 90، على إثر تعرض أكثر من لاعب في الراقي لإصابات، بجانب حالات طرد، وبالتبعية لم يكتمل النصاب القانوني لعدد لاعبيه داخل المستطيل الأخضر.

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كثيرون وقتها اتهم لاعبي الأهلي بادعاء الإصابة، لإنهاء المباراة قبل الدقيقة 90، خوفًا من زيادة الحصيلة التهديفية للشباب.

اما اتحاد الكرة السعودي فقرر حينها اعتماد نتيجة فوز الليوث 6-1، رافضًا اعتماد نتيجة 3-0، المنصوص عليها في اللوائح حال انسحاب أي فريق.