فيديو | تريساكو يستعين بالمونديال ليحسم الجدل حول لقطة النصر والاتحاد

الغالبية أجمعت أن للعالمي ضربة جزاء، لكن تريساكو يوضح

حسم الإسباني فرناندو تريساكو؛ رئيس لجنة الحكام التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، الجدل الكبير الذي صاحب مواجهة الكلاسيكو بين النصر والاتحاد، والتي أجمع بعدها الخبراء التحكيم بعدم احتساب ضربة جزاء لصالح العالمي.

اللقطة الجدلية كانت عندما قام حارس مرمى العميد مارسيلو جروهي، بدفع رائد الغامدي، خلال تنفيذ ضربة ركنية، وهو ما اعتبره الخبراء خطأً جسيمًا. (طالع التفاصيل)

ونشر تريساكو، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، لقطة مشابهة من إحدى مباريات كأس العالم تحت 17 عامًا البرازيل 2019، معلقًا: "القرار تم اعتماده من الاتحاد الدولي فيفا بأنه لا توجد ضربة جزاء".

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وأضاف: "لقطة الاتحاد والنصر تم التعليق عليها كثيرًا بالبرامج التليفزيونية وبمواقع التواصل الاجتماعي، وبالتأكيد الوضع لا يكون إما أبيض أو أسود، قمنا بمراجعته مع الفيفا، وانقسمنا حول القرار، فخلال الضربات الركنية غالبًا ما يبقى المهاجم بالقرب من الحارس لغرض تكتيكي ألا وهو إعاقة تحركاته دون حتى محاولة للعب الكرة، لذلك يضطر الحارس تحدي المهاجم لأخذ مكانه".

وأضاف ما يجب على الحكام هنا هو إدارة الموقف لمنع حدوث ذلك، وحكم الاتحاد والنصر قرر عدم معاقبة الحارس أو المهاجم".

يذكر أن النصر يحتل المركز السادس في جدول الترتيب برصيد 21 نقطة، فيما يحل الاتحاد في المركز الرابع بـ25 نقطة.