أفضلية بسيطة لحمدالله على رومارينيو في الدوري السعودي هذا الموسم

مباراة منتظرة بين المهاجمين الجمعة القادم

تنطلق في السابعة وخمس دقائق من مساء الجمعة القادم مباراة النصر مع الاتحاد في الجولة الـ14 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين على استاد الملك فهد الدولي بالرياض.

ورغم أن العميد لا يعيش أفضل أيامه حاليًا إلا أن المباراة تبقى كبيرة وخارج التوقعات نظرًا لكونها إحدى قمم الدوري السعودي التاريخية، وسيُعول الفريقان هجوميًا على عدد من المهاجمين الأكفاء أبرزهم بالطبع عبد الرزاق حمدالله نجم النصر ورومارينيو هداف الاتحاد.

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الأرقام والإحصائيات الخاصة باللاعبين في الدوري السعودي هذا الموسم تصب نسبيًا في صالح الهداف المغربي، إذ لعب حمدالله 11 مباراة هذا الموسم في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين سجل خلالهم 10 أهداف، فيما أحرز رومارينيو 7 أهداف خلال 13 مباراة.

حمد الله سجل هدفين من أهدافه العشرة من ركلات الجزاء فيما سجل المهاجم البرازيلي هدف واحد فقط، وقد غابت عنه الأهداف بالرأس، إذ سجل 4 أهداف بالقدم اليُمنى و3 باليُسرى، فيما نجح حمدالله في تسجيل 5 أهداف باليُمنى وهدفين باليسرى ومثليهما بالرأس.

المثير أن جميع أهداف اللاعبين جاءت من داخل منطقة الجزاء، وربما يُعد هذا منطقيًا لحمدالله لأن تواجده أكثر داخل منطقة الجزاء لكن تحركات رومارينيو خارج المنطقة وفي الجناح أحيانًا تتيح له فرصة التسديد من الخارج.

حاول حمدالله التسديد على مرمى المنافسين 59 مرة، نجح في تسديد 27 كرة على المرمى و22 خارجه وتكفل المدافعون بالتصدي للتسديدات المتبقية، فيما تُشير أرقام رومارينيو لمحاولته تسديد 43 كرة كان منهم 17 على المرمى و12 خارجه.

يتفوق رومارينيو في صناعة الأهداف والهجمات قليلًا على حمدالله، إذ صنع هدفين مقابل تمريرة حاسمة واحدة لنجم النصر، وقد صنع البرازيلي لزملائه 15 فرصة منهم 3 محققة فيما صنع المغربي 14 فرص منهم فرصتين محققتين.

فيما يخص الحسم واستغلال الفرص الحقيقية المتاحة، سنحت لحمدالله 18 فرصة مؤكدة للتسجيل سجل منهم 7 وأهدر 11، فيما سنحت 12 لمهاجم الاتحاد سجل منهم 4 وأضاع 8.

الرقم السابق يؤكد تفوق مهاجم النصر في الحسم، إذ وصلت نسبة ترجمته الفرص المؤكدة لأهداف إلى 39% فيما لم يتخط مهاجم التعاون حاجز الـ34%.