خبراء التحكيم يُجمعون: خالد صلوي حرم النصر من ركلة جزاء أمام الاتحاد

المباراة انتهت بالتعادل 1-1

أثارت قرارات الحكم خالد صلوي خلال مباراة الاتحاد والنصر ضمن الجولة الـ15 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين الكثير من الجدل في الإعلام والشارع الكروي السعودي.

اللقاء انتهى بالتعادل 1-1 بعدما سجل خالد الغنام أولًا للنصر قبل أن يخطف رومارينيو هدفًا ثمنيًا في اللحظات الأخيرة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع.

لاعبو النصر طالبوا الحكم خالد صلوي باحتساب ركلتي جزاء لصالحهم، وقد عاد الحكم لتقنية الفيديو وراجع اللقطتين مرارًا وتكرارًا قبل أن يرفض مطالب النصراويين، وفي الشوط الثاني من المباراة ألغى هدفًا لصالح الاتحاد بداعي تداخل اللاعب المتسلل رومارينيو في اللعبة.

المزيد من الفرق

وقد أجمع خبراء التحكيم في مختلف وسائل الإعلام السعودية على صحة قرار صلوي إلغاء الهدف الاتحادي وكذلك عدم احتساب ركلة جزاء ضد برونو هنريكي لاعب وسط الاتحاد للمسه الكرة بيده، كون اللمسة لم تكن متعمدة والكرة ارتدت من ركبته.

الخطأ الجسيم للحكم خالد صلوي حسب خبراء التحكيم كان عدم احتساب ركلة جزاء لصالح النصر بعد دفع مهاجمه رائد الغامدي بواسطة مارسيلو جروهي حارس مرمى العميد خلال تنفيذ ركلة ركنية.

الحكم السوري السابق جمال الشريف والذي عمل لسنوات طويلة مع قنوات بي إن سبورتس أكد خطأ قرار الحكم عدم احتساب ركلة جزاء لصالح النصر، مشيرًا عبر حسابه على تويتر إلى أن الدفع حدث والكرة في الهواء مما يستوجب احتساب ركلة جزاء وتوجيه بطاقة صفراء لجروهي.

#الاتحاد_lلنصر قرار خاطىء بعدم احتساب ركلة جزاء وانذار حارس #الاتحاد كروهي الذي قام بدفع لاعب #النصر الغامدي بكلتا يديه من الخلف بعدأن نفذت الركلة الركنية واصبحت الكرة باللعب( بالهواء) عند الدقيقة32 زاوية الحكم مغلقة ، لكن مراجعة الحكم للشاشة بعد طلب الڤار تعطيه فرصة تصحيح القرار".

زاوية الحكم مغلقة ، لكن مراجعة الحكم للشاشة بعد طلب الڤار تعطيه فرصة تصحيح القرار pic.twitter.com/Qbp2zhHTXN — جمال الشريف (@RefereeJSharif) January 25, 2021

الحكم المصري السابق محمد كمال ريشة الخبير التحكيمي لصحيفة الرياضية السعودية أبدى دهشته الكبيرة من عدم احتساب ركلة جزاء لصالح رائد الغامدي، مشيرًا إلى أن الدفع كان واضحًا تمامًا.

الحكم السعودي السابق عبد الرحمن الزيد وخلال تحليله لأداء الحكم مع القنوات السعودية الرياضية قال نصًا عن تلك اللقطة "الدفع من جانب حارس مرمى الاتحاد كان صريحًا وواضحًا، وهو أحد الأخطاء الـ12 التي يُعاقب عليها القانون، أندهش جدًا من عدم احتساب الحكام لمثل تلك الأخطاء، إذ تلك المرة الثانية التي أرى فيها هذا القرار بعد مباراة الأهلي والقادسية. القرار الصحيح هنا هو ركلة جزاء لصالح النصر لأن الدفع موجود والكرة ليست في متناول حارس مرمى الاتحاد".

عبدالرحمن الزيد - خبير تحكيمي :

ركلة جزاء ( صحيحه ) للنصر لم يعلن عنها الحكم عند الدقيقة "31"#الاتحاد_النصر pic.twitter.com/Es21jfhdPG — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) January 24, 2021

سمير عثمان خبير التحكيم المصري لدى برنامج الدوري مع وليد أكد خطأ قرار الحكم خالد صلوي في عدم احتساب ركلة جزاء لصالح النصر ضد جروهي، بقوله "الكرة لُعبت بالفعل وبعدها قام جروهي بالدفع، الدفع حدث والكرة في اللعب ولذا هي بالتأكيد ركلة جزاء".

أضاف "خالد صلوي لم يشاهد الكرة ولكن حكم تقنية الفيديو محمد الحربي رآها واستدعى الحكم، كنت واثقًا 100% من قرار الحكم احتساب ركلة جزاء لكني فوجئت بقراره عدم احتساب شيء واستمرار اللعب. هو لم يراها في الملعب لكن اللقطة واضحة جدًا في لقطات الفيديو وقد رأيناها جميعًا، ركلة جزاء كانت سهلة تمامًا ولا نفهم سبب عدم احتساب لقطة واضحة مثل تلك وما هي أسبابه".

#الدوري_مع_وليد | الحالات التحكيمية مع المستشار التحكيمي سمير عثمان لمباراة الاتحاد و النصر.. ركلة جزاء لم يعلن عنها الحكم.#الاتحاد_النصر#قناة_SBC pic.twitter.com/ViGuP6yM07 — #الدوري_مع_وليد (@DawryWaleed) January 24, 2021

محمد فودة أكد حديث سمير عثمان مع الإعلامي وليد الفراج، بقوله "ركلة جزاء واضحة، الحكم لم يراها في الملعب لكن تقنية الفيديو وُضعت لمثل تلك اللقطات. اللقطة واضحة تمامًا ولا تحتاج للكثير من الحديث، الدفع واضح جدًا وركلة جزاء كانت موجودة للنصر".

ولم يشذ الحكم المصري السابق جمال الغندور عن هذا الرأي، بقوله لبرنامج المنتصف عبر قناة الإخبارية "ما الذي يفعله حارس المرمى هنا؟ اللقطة واضحة جدًا وهي مخالفة ضد جروهي لأنها حدثت خلال اللعب، ركلة جزاء واضحة لم تُحتسب للنصر".