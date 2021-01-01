مارتينيز يحسم الجدل حول نيته الرحيل عن النصر

الإعلام تحدث مؤخرًا حول تمرده ونيته الرحيل

حسم جونزالو مارتينيز صانع ألعاب النصر السعودي الجدل المثار حول تمرده ونيته الرحيل عن ناديه لتأخر حصوله على مستحقاته المالية.

صاحب الـ27 عامًا ارتدى القميص الأصفر بداية الموسم الجاري قادمًا من أتالانتا يونايتد مقابل 16 مليون يورو تقريبًا، ورغم الضجة الكبيرة التي أثيرت حوله إلا أنه لم يظهر حتى الآن بالمستوى المطلوب.

مارتينيز لعب مع العالمي هذا الموسم 10 مباريات في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي سجل خلالهم هدفين وصنع مثليهما.

بيتي، كما يُطلق عليه، نفى عبر حسابه الرسمي على إنستجرام كل ما يُثار حول رغبته الرحيل، مؤكدًا سعادته بالتواجد مع النصر.

بيتي مارتينيز عبر حسابه في "إنستجرام" ردًا على رحيله ✍️



"أنا على ما يرام في نادي النصر، وأتواجد وسط عائلتي، وكل ما تقوله الصحف عن مغادرتي للفريق غير صحيح، وفي حالة قررت الرحيل فستعرفون ذلك مني". 💛



( 📸: IG - pity_martinez ) pic.twitter.com/uV4Y34Iegg — موقع جول السعودي (@GoalSA) February 5, 2021

إذ كتب "أنا في حال جيدة في النصر، أتواجد وسط عائلتي. كل ما يُقال في الإعلام حول رحيلي عن الفريق غير صحيح، وفي حال اتخذت هذا القرار سأعلن عنه بنفسي".