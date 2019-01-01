لجنة الانضباط تفرض عقوبات على النصر والاتحاد

أكثر من 83 ألف ريال عقوبات على الناديين

فرضت لجنة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم عدة غرامات على ناديي النصر والاتحاد على خلفية مواجهتيهما أمام الوحدة والاتفاق.

العالمي واجه الوحدة في 24 من نوفمبر الماضي، على ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية، ضمن الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وانتهت المباراة بفوز الوحدة بهدف وحيد، سجله أنسيلمو دي مورايس، في الدقيقة 60.

وقررت لجنة الانضباط تغريم النصر 33 ألف و750 ريال، إثر تأخر الفريق في الخروج من غرفة تغيير الملابس، مما تسبب في تأخر انطلاق المباراة لمدة دقيقتين.

وكذلك أوقعت اللجنة غرامة على ثنائي العالمي عوض خميس ومايكون بريرا، قدرها 20 ألف ريال على كل منهما، نظرًا لتأخرهما عن حضور اللقاء الإعلامي عقب المباراة.

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أما العميد فواجه الاتفاق، في 24 نوفمبر، ضمن الجولة العاشرة، وفاز بثنائية مقابل هدف وحيد.

غرامة النادي الجداوي قدرها 10 آلاف ريال، نظرًا لتأخر الإداري في تسليم كشف أسماء المشاركين في اللقاء لمدة عشر دقائق.

يذكر أن النصر يحتل المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 20 نقطة من عشر مباريات، متأخرًا بفارق الأهداف عن الهلال صاحب الصدارة والذي خاض تسع مباريات.

أما الاتحاد فيأتي في المركز الـ12 برصيد 12 نقطة، حيث فاز في أربع مباريات فقط وتلقى ست هزائم.