تقرير .. النصر والاتحاد لن يحصلا عن الكفاءة المالية وقلق في الهلال وراحة بالأهلي

النتائج الرسمية تصدر في 7 يناير

تعيش أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين حالة من الترقب خلال الأيام الحالية، في انتظار نتائج لجنة الكفاءة المالية، التي من المنتظر أن تصدر بشكل رسمي في السابع من يناير الجاري.

الاتحاد السعودي لكرة القدم فرض شرطًا أساسيًا على أندية دوري المحترفين بضرورة الحصول على شهادة الكفاءة المالية، حتى يتمكنوا من إبرام تعاقدات جديدة بالميركاتو الشتوي المقبل.

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ويتم الحصول على هذه الشهادة من خلال سداد كافة الديون المتراكمة على النادي سواء مقدمات تعاقدات أو رواتب أو مستحقات لأندية أخرى أو لاعبين سابقين، بجانب مرتبات كافة العاملين في نشاط كرة القدم.

ووفقًا لصحيفة "الرياضية" السعودية فإن نادي اتحاد جدة لن يتمكن من الحصول على شهادة الكفاءة المالية، إذ أن عليه ديون بقيمة 67 مليون ريال، تتمثل في مقدمات عقود لاعبين أجانب ومحليين ورواتب للاعبين أجانب وعاملين، بجانب قضايا أخرى، لم ينجح في سدادها أو جدولتها مع أصحابها.

وأشارت الصحيفة إلى أن نادي النصر كذلك لن يحصل على الشهادة، على إثر ديون وصلت إلى 57 مليون ريال، متمثلة في رواتب لاعبين ولاعبين محليين وأجانب، بجانب مقدمات عقود ضخمة لصفقات أُبرمت مؤخرًا، بجانب مستحقات عبد الله السالم؛ مهاجم الفريق السابق والاتفاق الحالي، ومستحقات صفقة عبد الفتاح آدم من التعاون، بينما وافق القادسية على جدولة مستحقاته.

"الرياضية" أوضحت كذلك أنه من المرجح أن يحصل نادي الهلال على الشهادة بدما التزم بسداد كافة مستحقاته، لكن يترقب إن كان هناك بنود أخرى ستحرمه من الشهادة، كتساوي مصروفاته مع إيراداته.

بينما أكد مصدر رسمي بالأهلي للصحيفة أنه ناديه قدم ملفًا كاملًا للحصول على الشهادة، مشددًا على إغلاق المطالبات المالية التي قد تحول دون الحصول عليها.

يذكر أن الميركاتو الشتوي في السعودية يبدأ في 11 من يناير الجاري وينتهي في السابع من فبراير المقبل.