سعودي و3 أجانب .. النصر يُبلغ 4 لاعبين بانتهاء مسيرتهم مع الفريق

العمل بدأ في النصر على قائمة الموسم الجديد

أنهى النصر مشواره في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي بالخسارة على ملعبه مرسول بارك أمام الاتحاد 2-1، وقد ختم الموسم بالتواجد في المركز السادس مما يعني غيابه عن دوري أبطال آسيا 2022 إلا لو تُوج باللقب هذا الموسم.

ولم تُهدر الإدارة الكثير من الوقت قبل بدء الاستعداد للموسم الجديد وخاصة إعداد قائمة الفريق من المحليين والأجانب والتخلص ممن هم خارج الحسابات، إذ أفادت صحيفة اليوم السعودية أن الإدارة النصراوية أبلغت 4 لاعبين بالفعل عقب مواجهة الاتحاد بانتهاء مسيرتهم مع الفريق.

من هم الأجانب الثلاثة الذين سيرحلون عن النصر بنهاية الموسم؟

صحيفة اليوم أوضحت عبر حسابها الرسمي على تويتر أن إدارة النصر أبلغت الثلاثي مايكون بيريرا وبراد جونز ونور الدين أمرابط بانتهاء علاقتهم التعاقدية مع النادي.

وأضافت اليوم أن اللاعبين ودعوا زملاءهم بالفعل في غرفة ملابس الفريق، وقد تحدثت عديد المصادر عن وداع أمرابط لجماهير العالمي في الملعب عقب نهاية المباراة أمام العميد.

وكان الجناح المغربي اللاعب الوحيد بين الثلاثة الذي دارت الشكوك حول مستقبله مع الفريق، إذ اتفق الجميع على عدم تجديد عقد حارس المرمى الأسترالي وكذلك على رحيل المدافع البرازيلي بعد تراجع مستواه هذا الموسم.

من هو اللاعب السعودي الذي أبلغه النصر بانتهاء مشواره مع الفريق؟

الميدان الرياضي أوضحت أن اللاعب الرابع الذي أبلغته إدارة النصر بانتهاء علاقته مع النادي هو السعودي يحيى الشهري، والذي ارتبط بالرحيل عن الفريق منذ الصيف الماضي.

الشهري لم يلعب هذا الموسم مع النصر في الدوري السعودي سوى 7 دقائق كانت خلال مواجهة ضمك في أبريل الماضي، وقد توقعت المصادر الصحفية جميعًا رحيله عن الفريق بنهاية الموسم.

صانع الألعاب السعودي ارتبط بعدد من الأندية أبرزها الهلال.

ما هي صفقات النصر الجديدة لموسم 2021-2022؟

حسم النصر بالفعل صفقتين أجنبيتين، الأولى هي اللاعب الأوزبكي جلال الدين مشاريبوف الذي ضمه النادي في يناير الماضي ولم يستطع قيده لعدم حصوله على شهادة الكفاءة المالية وأعاره إلى شباب الأهلي الإماراتي.

اللاعب الثاني الذي ضمه النصر هو البرازيلي أندرسون تاليسكا لاعب جوانزو الصيني، وقد نجح العالمي في ضمه بعدما كان قاب قوسين أو أدنى من ارتداء قميص الهلال.

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