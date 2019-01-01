النصر الإماراتي يقترب من التعاقد مع البرتغالي توزي

إدارة العميد تمكنت من الاتفاق مع اللاعب الذي يلعب في مركز صانع الألعاب لمدة موسمين

فيسبوك تويتر ماجد جزر

أكدت تقارير صحفية إماراتية توصل إدارة نادي النصر الإماراتي إلى اتفاق مع اللاعب البرتغالي انتونيو جوزيه كارفالو "توزي" لاعب فريق فيتوريا غيمارتش.

التقارير أشارت إلى أن إدارة العميد تمكنت من الاتفاق مع اللاعب الذي يلعب في مركز صانع الألعاب لمدة موسمين.

البرتغالي توزي بدأ مسيرته بنادي بورتو الذي لعب له من 2012 إلى 2014 وانتقل منه بنظام الإعارة إلى فريق أشتوريل ثم إلى فيتوريا غيمارتش ولعب في موسم 2017-2018 لنادي موريرينسي قبل أن يعود بداية الموسم الحالي إلى غيمارتش.

⚡️ “لجنة المنشطات تعلن إيقاف فهد المولد لمدة عام”https://t.co/wHCz44jr4Y — موقع قول السعودي (@GoalSA) May 29, 2019

وفي حال ضم اللاعب بشكل رسمي، سيكون ثالث لاعب أجنبي في الفريق مع الإسباني ألفارو نيغريدو وبراندلي كواس لاعب منتخب كوراساو وفريق هيراكليس الهولندي.

ومن المنتظر ان تبحث إدارة النصر خلال الفترة المقبلة عن لاعب أجنبي رابع من أجل قيده في قائمة الفريق قبل نهاية الميركاتو الصيفي.

هل يمتلك المنتخب السعودي فرصة لمواصلة المشوار في مونديال الشباب؟

يُذكر أن نادي النصر قد أنهى الموسم الحالي في المركز الثامن برصيد 36 نقطة ولن يشارك الفريق في البطولات الآسيوية الموسم المُقبل.