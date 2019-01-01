النصر الإماراتي يعلن إصابة نيجريدو بكسر

الإسباني يغيب عن مواجهتي الإمارات والظفرة حتى الآن

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعلن نادي النصر الإماراتي تعرض الإسباني ألفارو نيجريدو؛ لاعب الفريق، لكسر على مستوى الكتف الأيمن.

وأوضح النادي الإماراتي أن اللاعب يحتاج لفترة راحة تمتد إلى أسبوعين، على أن يخضع بعدها إلى فحوصات طبية، لتحديد موعد عودته إلى الملاعب.

النحس يُلازم ألفارو نيجريدو مع النصر الإماراتي في ركلات الجزاء

وبذلك يتأكد غياب الإسباني حتى الآن عن الإمارات والظفرة، في الجولتين 21 و22 من الدوري المحلي.

تقرير طبي|

أطيب تمنياتنا بالشفاء العاجل للاعب فريقنا الأول الفارو نيغريدو 💙#نادي_النصر pic.twitter.com/8DPvZF1z1J — AL NASR FC (@ALNasrSC) ١٣ أبريل ٢٠١٩

النصر يلاقي حاليًا الوحدة على ملعب آل نهيان، ضمن الجولة الـ20 من دوري الخليج العربي الإماراتي.

ويحتل رفاق الإسباني المركز الـ11 في جدول الترتيب برصيد 20 نقطة، جمعها من الفوز في خمس مباريات، والتعادل في خمس آخرين، وتلقي تسع هزائم.