النصر الإماراتي يعلن إصابة نيجريدو بكسر
زهيرة عادل فيسبوك تويتر
أعلن نادي النصر الإماراتي تعرض الإسباني ألفارو نيجريدو؛ لاعب الفريق، لكسر على مستوى الكتف الأيمن.
وأوضح النادي الإماراتي أن اللاعب يحتاج لفترة راحة تمتد إلى أسبوعين، على أن يخضع بعدها إلى فحوصات طبية، لتحديد موعد عودته إلى الملاعب.
النحس يُلازم ألفارو نيجريدو مع النصر الإماراتي في ركلات الجزاء
وبذلك يتأكد غياب الإسباني حتى الآن عن الإمارات والظفرة، في الجولتين 21 و22 من الدوري المحلي.
تقرير طبي|— AL NASR FC (@ALNasrSC) ١٣ أبريل ٢٠١٩
أطيب تمنياتنا بالشفاء العاجل للاعب فريقنا الأول الفارو نيغريدو 💙#نادي_النصر pic.twitter.com/8DPvZF1z1J
النصر يلاقي حاليًا الوحدة على ملعب آل نهيان، ضمن الجولة الـ20 من دوري الخليج العربي الإماراتي.
ويحتل رفاق الإسباني المركز الـ11 في جدول الترتيب برصيد 20 نقطة، جمعها من الفوز في خمس مباريات، والتعادل في خمس آخرين، وتلقي تسع هزائم.
السد العالي يوضح سبب عدم حضوره لقرعة كأس الأمم الأفريقية ويتمنى فوز الفراعنة باللقب.— جول مصر (@goaleg) ١٣ أبريل ٢٠١٩
(📽: @ElHadary ) pic.twitter.com/aZI6J0IdkC