النصر الإماراتي يخطف "هدف" الهلال السابق .. ورتوش أخيرة في الصفقة

النصر الإماراتي يدعم فريقه بصفقة قوية

نجح نادي النصر الإماراتي في التوصل لاتفاق مع البرازيلي بيرنارد لاعب إيفرتون الإنجليزي لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، لتدعيم الفريق قبل مباريات الدور الثاني من دوري الخليج العربي.

كان بيرنارد قد تواجد في دائرة اهتمامات بعض الأندية العربية من قبل، على رأسهم الهلال السعودي، ولكن لم يتواصل النادي لاتفاق لضم البرازيلي.

وكشف فابريزيو رومانو المنتمي لشبكة "سكاي سبورتس"، أن البرازيلي بيرنارد توصل لاتفاق بالفعل مع النصر الإماراتي، ويحاول المسؤولين في الوقت الحالي للوصول إلى صيغة مالية مع إيفرتون الإنجليزي لإتمام الصفقة رسميًا.

وأشارت التقارير إلى أن المفاوضات وصلت بين النصر الإماراتي وإيفرتون لمراحل متقدمة، حيث يطلب النادي الإنجليزي مقابل مادي يصل إلى 10 ملايين يورو للموافقة على رحيل البرازيلي.

ووضع النصر الإماراتي بدائل تحسبًا لفشل الصفقة، وهم إيفرتون ريبيرو لاعب فلامنجو، حيث يسعى النادي تدعيم الفريق بصفقة قوية خلال ميركاتو الشتاء.

النصر الإماراتي في الوقت الحالي بدوري الخليج العربي يحتل المركز الرابع برصيد 24 نقطة بعد مرور 14 جولة حيث حقق الفوز في 7 وتعادل في 3 وتلقى 4 هزائم.