النصر الإماراتي يتعاقد مع البرازيلي دوترا من كورينثيانز البرازيلي

النصر يضم دوترا على سبيل الإعارة لنهاية الموسم

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

عزز فريق نادي النصر الإماراتي، صفوفه بضم اللاعب جونيور دوترا، قادمًا من فريق كورينثيانز البرازيلي على سبيل الإعارة.

وأعلن النصر عبر موقعه عن التعاقد مع دوترا لمدة 6 أشهر قادمة، حيث يرتدي اللاعب القميص رقم 23 مع الفريق الإماراتي.

وبذلك ينضم دوترا إلى فريق النصر، رفقة مواطنه ماركينيوس جبرائيل، الذي لعب معه في صفوف فريق كورينثيانز البرازيلي الموسم الماضي.

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جونيور دوترا يرتدي القميص رقم 23 ويلتحق بالحصة التدريبية مساء اليوم 🔥#نادي_النصر pic.twitter.com/r0dfvxQhdt — AL NASR FC (@ALNasrSC) January 11, 2019

وعلق جونيور دوترا على انتقاله للنصر قائلًا: "عندما تلقيت العرض، وجدت أنني استطيع العودة مرة أخرى للعب في العالم العربي مرة أخرى، وأنا سعيد بالانضمام للنصر، وتلقيت استقبالا رائعًا وأجريت حديثًا مع المدرب".

وأكد دوترا على أن النصر يعد واحدًا من أفضل الأندية الإماراتية، وأنه جاء من أجل تحقيق الفوز بالألقاب.

ولعب دوترا مع العديد من الأندية الكبيرة، مثل كاشيما الياباني، ولوكرين البلجيكي وفاسكو دي جاما، وكورنقيناز وفلومينيزي البرازيليين، كما كان له تجربة عربية مع العربي القطري.