النصر الإماراتي يتعاقد مع المدرب الإسباني بينات سان خوسيه

يأتي التعاقد مع المدير الفني الإسباني ليكون بديلاً للمدرب الصربي إيفان يوفانوفيتش، الذي كان قد تم إقالته مؤخراً، بسبب سوء النتائج

فيسبوك تويتر ماجد جزر

أعلن نادي النصر الإماراتي التعاقد مع المدير الفني الإسباني "بينات سان خوسيه" لتولي منصب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم لمدة موسم ونصف.

ويأتي التعاقد مع المدير الفني الإسباني ليكون بديلاً للمدرب الصربي إيفان يوفانوفيتش، الذي كان قد تم إقالته مؤخراً، بسبب سوء النتائج.

وشهد توقيع العقد السيد ثابت سهيل ، عضو مجلس إدارة شركة الكرة و المشرف العام للفريق الأول ، والدكتور حمد الفلاسي ، عضو مجلس إدارة شركة الكرة والمدير التنفيذي ، بالإضافة إلى محامي ووكيل المدرب. اختيارات المحررين قرعة دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا 2018-19 | الموعد، القنوات الناقلة، الفرق المتأهلة، النظام وترتيب المجموعات

تحليل | كيف تعلم سسكا موسكو درس إقصاء روسيا لإسبانيا من كأس العالم 2018؟

لماذا لا يحتفل محمد صلاح بأهدافه مع ليفربول في الفترة الأخيرة؟

كهربا.. صاعق الزمالك الهجومي!

وأشار الحساب الرسمي لموقع النادي إلى مسيرة بينات، التي بدأت مع فريق الشباب بنادي ريال سوسيداد الإسباني قبل أن يُقرر خوض تجربة التدريب في منطقة الخليج العربي وتحديداً المملكة العربية السعودية.

يحتفل اليوم فخر العرب بعيد ميلاده الـ 60 .. عيد ميلاد سعيد رابح ماجر! 🎂



⚽️ هداف الجزائر في كأس العالم

⚽️ هداف دوري أبطال أوروبا 1988

🔝 الكرة الذهبية الإفريقية 1987

🔝 أفضل لاعب عربي في القرن 20

😍 سفير الأمم المتحدة للنوايا الحسنة

🎖️ وسام الاستحقاق

👟 جائزة القدم الذهبية 2011 pic.twitter.com/Zs1DdwI0Nb — جول العربي - Goal (@GoalAR) December 15, 2018

تولى الإسباني منصب المدير الفني لفريق الاتحاد تحت 23 سنة ثم تم تصعيده ليتولى تدريب الفريق الأول الذي توج معه بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين عام 2013، ثم خاض تجربة أخرى في المملكة مع فريق الاتفاق في موسم 2014 – 2015.