ماجد عبد الله: سيناريو عام 1981 يتكرر والنصر سيحقق اللقب

أسطورة العالمي يحمس اللاعبين على استغلال هزيمة الحزم بشكل إيجابي

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

طالب ماجد عبد الله؛ نجم النصر السعودي الأسبق، لاعبي العالمي باتخاذ هزيمة الحزم كنقطة انطلاقة للحفاظ على لقب الدوري، موضحًا أن ما يحدث حاليًا يذكره حاليًا بما حدث في موسم 1980-1981.

العالمي تلقى منذ يومين الهزيمة أمام الحزم بهدف وحيد، على ملعب الملك فهد الدولي، ضمن الجولة الرابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

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وقبلها فقد النصر كذلك نقطتين في مشواره بالتعادل أمام الشباب سلبيًا دون أهداف، بالجولة الثالثة.

وكتب أسطورة العالمي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "في عام 1400هـ كان نفس السيناريو بعد أن تعادلنا مرتين وفوز وحيد، وفي الجولة الرابعة انهزمنا من الاتحاد 5-1، وكانت هذه الخسارة نقطة الانطلاقة وحققنا الدوري في ذلك العام".

وأضاف: "السيناريو يتكرر الآن، وبإذن الله تكون نقطة الانطلاقة لكم كلاعبين، وبداية التغيير للمنافسة وتحقيق الدوري بإذن الله للعالمي".

في عام١٤٠٠كان نفس السيناريو بعد أن تعادلنا مرتين وفوز وحيد وفي الجولة الرابعة انهزمنا من الاتحاد٥-١وكانت هذه الخسارة نقطة الانطلاقة وحققنا الدوري في ذلك العام

والسيناريو يتكرر الان وبإذن الله تكون نقطة الانطلاقة لكم كلاعبيين وبداية التغيير للمنافسة وتحقيق الدوري بإذن الله للعالمي — ماجد عبدالله (@M_Abdullah_9) September 22, 2019

يذكر أن العالمي يحتل المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد سبع نقاط، متأخرًا بفارق الأهداف عن العدالة والأهلي أصحاب المركزين المركز الثالث والرابع على الترتيب.