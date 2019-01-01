عضو شرف النصر يستصعب هزيمة الأهلي ويؤكد: احذر من إقالة فيتوريا

كشف خبايا إدارة النصر مستمر من سعد بن ثابت، ويواصل انتقاده للحلافي

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أكد سعد بن ثابت آل مغني؛ عضو شرف نادي النصر السعودي، أن هناك مخطط للإطاحة بالبرتغالي روي فيتوريا؛ المدير الفني للفريق، عقب لقاء الأهلي المقبل، مطالبًا عبد الرحمن الحلافي؛ المشرف العام على الكرة بالنادي، بترك المدرب يعمل بأريحية.

العالمي يلاقي الراقي في 27 من الشهر الجاري، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية، ضمن الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

كتيبة المدرب البرتغالي فقدت خمس نقاط خلال آخر مباراتين لها، بالتعادل أمام الشباب 0-0، ثم تلقت الهزيمة أمام الحزم بهدف وحيد.

وكتب عضو شرف النادي العاصمي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "مباراتنا مع الأهلي يا رب نفوز، لكن الضغط الذي يواجهه فيتوريا من الحلافي ونفسية اللاعبين غير المستقرة، إذا خرجنا بالتعادل فهذا جيد، هذا واقع وليس خيالًا، والجمعة سوف ترون كلامي".

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وأضاف: "الحلافي اترك المدرب يعمل، كل يوم تحضر له لاعب دولي سابق، فيتوريا مدرب عالمي، هذا تقيمه".

بن ثابت اختتم: "نصائح للحلافي من 2 لاعبين سابقين، إقالة فيتوريا بعد مباراة الأهلي، وهناك الآن تحرك من العضو الذهبي، وتواصل مع هوامير تويتر، لإقناع الجماهير أن فيتوريا السبب، ابقوا حذرين".

نصائح للحلافي من ٢لعيبه سابقين اقاله فيتوريا بعد مباراه الاهلي وهناك الان تحرك من العضو الذهبي وتواصل مع هوامير تويتر لاقناع الجماهير ان فيتوريا السبب. خلوكم حذرين 👌 — سعد بن ثابت آل مغني (@SAADmughni) September 22, 2019

وتعد هذه التغريدات استكمالًا لسلسة خلافات بن ثابت مع إدارة صفوان السويكت والحلافي، حيث هاجم كل منهما الآخر خلال الفترة الأخيرة، حتى أعلنت الإدارة اتخاذ الإجراءات القانونية ضده واتهامه بنشر أكاذيب. (طالع التفاصيل)

يذكر أن النصر يحتل المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري برصيد سبع نقاط، متساويًا في النقاط مع العدالة والأهلي المتفوقين في الأهداف وأصحاب المركزين الثالث والرابع على الترتيب.