بغلف يرصد مكافأة كبيرة للاعبي النصر للفوز أمام الأهلي

العالمي يعاني من التراجع في النتائج بالفترة الأخيرة

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

رصد عبد العزيز أحمد بغلف؛ عضو شرف النصر السعودي، مكافأة كبيرة للاعبين، لتحفيزهم على الفوز أمام الأهلي.

العالمي يلاقي الراقي في 27 من الشهر الجاري، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة"، ضمن الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

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وكتب بغلف، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "بالتنسيق مع الإدارة.. فإني أعلن عن دعم النادي لتقديم مكافأة للاعبين بمبلغ 500 ألف ريال في حال الفوز بإذن الله في المباراة القادمة، كل التوفيق لنصرنا الحبيب".

بالتنسيق مع الاداره ..فأني أعلن عن دعم النادي لتقديم مكافأة للاعبيين بمبلغ ٥٠٠٠٠٠ خمسمائه الف ريال ..في حاله الفوز بإذن الله في المباراه القادمه.

كل التوفيق لنصرنا الحبيب.🌹💛💙🌹 — عبدالعزيز أحمد بغلف🇸🇦 (@AzizbagBag) September 25, 2019

النصر عانى من تراجع في النتائج في مبارياته الأخيرة، حيث خسر مباراته الماضية بالجولة الرابعة من الدوري أمام الحزم بهدف وحيد، وقبلها تعادل سلبيًا أمام الشباب، ليخسر خمس نقاط في مشواره نحو الحفاظ على اللقب.

ويحتل العالمي حاليًا المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد سبع نقاط، متأخرًا بفارق الأهداف عن العدالة والأهلي صاحبي المركز الثالث والرابع بنفس الرصيد من النقاط.

التراجع لم يكن محليًا فقط، لكنه ودع كذلك بطولة دوري أبطال آسيا بالهزيمة أمام السد القطري بثلاثية مقابل هدف وحيد في إياب ربع النهائي، بعدما كان فائزًا في الذهاب بثنائية مقابل هدف وحيد.