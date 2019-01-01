لجنة الانضباط تعاقب النصر والأهلي

غرامات أكثر من 93 ألف ريال على العالمي والراقي

أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم غرامات ضد ناديي النصر والأهلي، إثر أحداث مباراتي الجولة الـ12 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

العالمي حل ضيفًا على العدالة، في المباراة التي انتهت بفوز الأول بثلاثية نظيفة، على ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية.

وعلى إثر هذه المباراة، تقرر تغريم النصر 50625 ريال سعودي في قرار قابل للاستئناف، نظرًا للتأخر في تسليم كشف أسماء اللاعبين المشاركين في المباراة لمدة سبع دقائق، بجانب تأخر الفريق في النزول لأرض الملعب بالشوطين الأول والثاني، مما تسبب في تأخر انطلاق اللقاء لمدة دقيقتين، وتأخر الشوط الثاني لدقيقة ونصف.

كذلك أوقعت اللجنة غرامة على أرنالدو مانويل؛ المدرب المساعد بالعالمي، قدرها 20 ألف ريال سعودي في قرار غير قابل للاستئناف، لقيامه بالتدخين داخل أرض الملعب في المباراة نفسها.

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أما الراقي فاستضاف ضمك في هذه الجولة، وحقق الفوز بخماسية مقابل هدف وحيد، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة".

غرامة الأهلي قدرها 22500 ريال سعودي في قرار غير قابل للاستئناف، نظرًا لتأخر إداري الفريق في تسليم كشف أسماء المشاركين في المباراة.

يذكر أن النصر يتصدر جدول الترتيب بالدوري المحلي برصيد 29 نقطة، متفوقًا على الأهلي صاحب المركز الثالث بست نقاط، بينما يحل في الوصافة الوحدة بـ24 نقطة.

ويستعد الراقي حاليًا لخوض لقاء دور الـ16 بكأس خادم الحرمين الشريفين، حيث يلاقي الفيحاء في الثاني من يناير المقبل، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.

بينما يخوض العالمي كونه بطل الدوري السعودي الموسم الماضي، لقاء السوبر السعودي أمام التعاون؛ بطل كأس خادم الحرمين الشريفين الموسم الماضي، في الرابع من يناير المقبل، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية.