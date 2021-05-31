العالمي اختتم الموسم في المركز السادس ويغيب عن النسخة المقبلة من دوري أبطال آسيا

سخر الإعلامي عبد الرحمن الجماز من وضع نادي النصر السعودي بالموسم المنقضي، موضحًا أن إنهائه في المركز السادس بجدول الترتيب، يعد إنجازًا.

العالمي اختتم موسمه أول أمس الأحد، بالهزيمة أمام الاتحاد بثنائية مقابل هدف وحيد، على ملعب مرسول بارك.

اقرأ أيضًا | لقطة مثيرة لبيتروس .. "كيف تجرأ لهذا السلوك؟"

وبذلك، يحتل المركز السادس برصيد 46 نقطة، حصدها من الفوز في 13 مباراة، والتعادل في سبع، وخسارة عشرة لقاءات أخرى.

وكتب الجماز، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "مبروك للزعيم الدوري 17 .. بطولات موثقة (صوت وصوره)، ومبروك للنصر تجاوز المركز ( الثامن ) وحصولة على المركز السادس، إنجاز لايمكن إغفاله".

مبروك للزعيم الدوري 17 .. بطولات موثقة ( صوت وصوره ) .

ومبروك للنصر تجاوز المركز ( الثامن ) وحصولة على المركز السادس . إنجاز لايمكن إغفاله . — ﮼عبدالرحمن،الجماز (@Aljamaz8910) May 31, 2021

ويلمح الجمباز في تغريدته إلى الجدل الدائر حول عدد بطولات الهلال والنصر من الدوري السعودي، إذ وصل الزعيم للقب الـ17، فيما يشكك البعض في حصول العالمي على 17 لقبًا كذلك.

وكان الزعيم قد توج بطلًا بعدما حصد 61 نقطة، ليتفوق على الشباب؛ صاحب الوصافة، بأربع نقاط، وبخمس نقاط عن الاتحاد؛ صاحب المركز الثالث.

يذكر أن النصر فشل في التأهل للنسخة المقبلة من دوري أبطال آسيا 2021، لكن أمامه فرصة وحيدة حال حصوله على لقب النسخة الحالية التي تأهل بها للدور الـ16.