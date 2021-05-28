النصر أم الاتحاد .. من هو المنافس الأول للهلال على الألقاب تاريخيًا؟

الاتحاد والنصر ومنافسة الهلال على الألقاب عبر التاريخ

الجميع يعلم جيدًا بأن نادي الهلال هو أكثر الأندية تتويجًا بلقب الدوري السعودي، وذلك برصيد 17 بطولة، ويأتي بعده النصر بـ9 بطولات، ثم الاتحاد بـ8 بطولات، وهو ما خلق جو من التنافس عن المنافس الأول للهلال على البطولات، هل هو النصر أم الاتحاد؟ وهو الأمر الذي دفعنا للحديث عنه ومناقشته سويًا.

ونجح الهلال في زيادة حصته من التتويج بلقب الدوري السعودي للمحترفين الموسم الحالي 2020-2021، وذلك بعدما توج باللقب هذا الموسم، متفوقًا على الشباب والاتحاد، خلال الأمتار الأخيرة من المنافسة.

وكانت آخر بطولة دوري حققها النصر كانت موسم 2018-2019، بينما كانت آخر بطولة لنادي الاتحاد موسم 2008-2009.

من هو المنافس الأول للهلال على بطولة الدوري السعودي النصر أم الاتحاد؟ هذا ما سنناقشه خلال السطور التالية..

نادي النصر

يعد نادي النصر واحدًا من أكبر الأندية السعودية بكل تأكيد، خاصة خلال السنوات الأخيرة التي استطاع خلالها أن يحسم العديد من البطولات، والتي ساهمت بشكل كبير في منافسة الهلال على الصدارة.

الوضع حاليًا يشير إلى أن النصر هو المنافس الأول للهلال على كل البطولات، سواء المحلية أو القارية، وذلك في المنافسة الشرسة بينهما خلال السنوات الأخيرة.

وحقق النصر آخر 4 بطولات أمام نادي الهلال، وهي "كأس ولي العهد 2014 و الدوري مرتين عامي 2014 و 2019، وكأس السوبر آخر نسخة 2021".

هذا بالإضافة إلى أن نادي النصر كان منافسًا مباشرًا مع نادي الهلال على لقب الدوري 3 مرات، وكانت أعوام " 1976-1977، 1978–79، 2019–20"، وهي النسخ التي استطاع فيها الهلال تحقيق اللقب في النهاية.

بينما استطاع نادي النصر خطف لقب الدوري من الهلال 5 مرات من أصل 9 بطولات، وذلك أعوام "1979–80، 1980–81، 1994–95، 2013–14، 2018–19".

وبذلك يعلن نادي النصر نفسه منافسًا قويًا لنادي الهلال على البطولات، ولا يمكن أن ينكر أحد هذا الأمر.

اللاعب اللاتيني الأفضل في الدوري السعودي خلال الموسم هو ـــــــــــــــــــــــــــ ✍️ — موقع جول السعودي (@GoalSA) May 28, 2021

نادي الاتحاد

منذ قديم الأزل، وفرض نادي الاتحاد نفسه منافسًا لنادي الهلال على جميع البطولات، بل يتفوق عليه ببطولة دوري أبطال آسيا، والتي حققها مرتين عامي 2004 و 2005، بينما حققها الزعيم مرة واحدة عام 2019.

وتدهورت أحوال نادي الاتحاد خلال السنوات الماضية، مما جعله يبتعد عن منصات التتويج، خاصة بطولة الدوري الغائبة عن خزائنه منذ موسم 2008-2009، ليتوقف رصيده عن 8 بطولات دوري، ويستغل نادي النصر هذا التعثر ويتفوق عليه في عدد البطولات، ليصبح رصيده 9 بطولات دوري.

واستطاع نادي الاتحاد تحقيق آخر لقبي دوري سعودي آخر مرتين يتوج بهما، وذلك موسمي 2008–09، 2006–07، هذا بالإضافة إلى أنه استطاع أن يتوج بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين في نسخة 2010 على حساب الهلال.

وحل نادي الاتحاد في المركز الثاني خلف الهلال في بطولة الدوري 5 مرات من قبل وذلك مواسم " 1985–86، 2001–02، 2007–08، 2009–10، 2010–11".

ونجح الاتحاد في تحقيق لقب الدوري في 3 مناسبات على حساب الهلال، عندما كان الأخير المنافس المباشر له على اللقب، وذلك مواسم " 1996–97، 2006–07، 2008–09".

الخلاصة

هذه مجرد أرقام تاريخية، ولكن يبقى النصر والاتحاد فريقان من أكبر الأندية السعودية على مر التاريخ، بجوار الهلال والشباب والأهلي، ويظل التنافس الشريف بينهم على جميع الألقاب، بجانب باقي الأندية.

ناديي النصر والاتحاد قادرين على منافسة أي فريق سواء حاليًا أو من قبل، وذلك في ظل امتلاكهما لاعبين مميزين، وهذا الأمر لا ينقص من أي فريق، فهما يمتلكان قاعدة جماهيرية كبيرة جدًا.

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