النصر أم الاتحاد؟ .. أنسيلمو يحدد وجهته النهائية

إلى أين سينتقل أنسيلمو؟

انتشرت أخبارًا خلال الساعات الماضية، عن اقتراب الاتحاد من التوقيع مع لاعب الوسط البرازيلي أنسيلمو دي مورايس، لاعب نادي الوحدة، من أجل تدعيم صفوف الفريق.

وكانت بعض التقارير الصحفية قد أشارت إلى أن الأهلي بدأ المفاوضات مع أنسيلمو، قبل أن يدخل الاتحاد والنصر فيها، من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأشارت صحيفة "اليوم" السعودية إلى أن أنسيلمو سيصل فجر الخميس، عبر الخطوط القطرية إلى المملكة العربية السعودية، من أجل تحديد وجهته النهائية.

وأضافت الصحيفة أن اللاعب البرازيلي سيصل إلى مدينة جدة، من أجل التوقيع فريق نادي الاتحاد لمدة موسم رياضي واحد، بعد الاتفاق بين جميع الأطراف على قيمة العقد ومدته.

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كما أكدت الصحيفة على أن إدارة الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي، قد حسمت التعاقد مع المهاجم الفرنسي يوسف نياكاتي، بالتوقيع لصفوف العميد لمدة موسم واحد.

وكانت التقارير قد أكدت على أن المدرب الجديد لنادي الاتحاد، سيحدد اللاعب الذي سيرحل، وسيحل بدلًا منه أنسيلمو، حيث سيختار بين البرازيلي برونو هنريكي والمغربي كريم الأحمدي، ومهاجم الرأس الأخضر جاري رودريجيز.

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