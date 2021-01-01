أخبار النصر اليوم | مايكون يتدرب مع الرفاع البحريني، وقرار قضية "العنصرية" خلال أيام

أبرز أخبار النصر السعودي ليوم 23 فبراير

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 23 فبراير الخاصة بنادي النصرالسعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

مايكون يتدرب مع الرفاع البحريني

سلم الجهاز الفني للنصر المدافع البرازيلي مايكون بيريرا المتواجد في البحرين حاليًا برنامجًا بدنيًا خاصًا للانخراط فيه، وذلك بهدف إعداده للمشاركة سريعًا مع الفريق فور عودته إلى الرياض.

مايكون كان قد غادر إلى بلاده بشكل نهائي لعدم حصوله على مستحقاته المالية المتأخرة من النصر، لكن الإدارة النصراوية نجحت في التوصل إلى اتفاق مع وكيله بدفع جزء من المستحقات وعودته.

وقد عاد بالفعل لكنه يقضي حاليًا أسبوعين في البحرين هي فترة الحجر الصحي المطبقة في البلاد، وقد تواصلت إدارة النصر مع نظيرتها في الرفاع الغربي البحريني واتفقتا على مشاركة مايكون في تدريبات الفريق للحفاظ على حالته البدنية خلال فترة الحجر.

لجنة الانضباط: التحقيقات جارية والقرار خلال أيام

أكدت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم أن التحقيقات بشأن حادثة مباراة النصر والشباب الأخيرة في الدوري السعودي مازالت جارية، مشيرة إلى أنها تُواصل أخذ الإفادات من عديد الأطراف وكذلك تلقي الشكاوي المتعلقة بالحادثة.

توضيح من لجنة الانضباط والأخلاق حول القضية المنظورة والمتعلقة بالأحداث المصاحبة لمباراة النصر والشباب. 🔽 pic.twitter.com/D64NkOomJ4 — الاتحاد السعودي لكرة القدم (@saudiFF) February 22, 2021

وأوضحت اللجنة في بيان رسمي أن التحقيقات الجارية سرية ولا يمكن الحديث عنها، مشيرة إلى أن القرار النهائي سيصدر خلال الأيام القادمة بعد انتهاء كافة التحقيقات.

كاريلي يحسم مستقبل مدافع النصر مع الاتحاد

حمد آل منصور ما بين البقاء في جدة أو العودة إلى الرياض. التفاصيل هنا

تحقيق خاص | تغييرات عشوائية أثرت على النصر وأجانب غير مؤثرين بالهلال

تحقيق خاص حول تراجع مستوى الهلال والنصر هذا الموسم. التفاصيل هنا

قبل ديربي الرياض .. صدمة في مران النصر وانفراجة بالهلال

تطورات ملفتة في معسكري الهلال والنصر قبل الديربي. التفاصيل هنا

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الهلال والنصر؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟