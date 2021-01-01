أخبار النصر اليوم | كيم جين سو يُعالج في كوريا، وأفكار جديدة لسد الثغرات الدفاعية

أبرز أخبار النصر السعودي ليوم 12 يناير

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 12 يناير الخاصة بنادي النصرالسعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

هوفارت يُعالج أخطاء النصر الدفاعية بتعليمات جديدة للأجنحة

يسعى ألين هوفارت المدير الفني للنصر إلى علاج الأخطاء الدفاعية في الفريق، وذلك باتباع أفكار تكتيكية جديدة أبرزها منحه تعليمات للطرفين بالعودة للمساعدة في الجانب الدفاعي عند فقدان الكرة وعدم ترك المهام الدفاعية للخط الخلفي فقط.

وشدد المدرب الكرواتي في محاضرته الفنية للاعبين يوم أمس قبل انطلاق المران على أهمية التضحية الدفاعية من جميع اللاعبين في الملعب، موضحًا لهم أن الدفاع يبدأ من الخطوط الأمامية وليس الخلفية، وأن سد جميع الثغرات الدفاعية يتطلب جهدًا من الجميع.

المزيد من الفرق

النصر واصل تدريباته استعدادًا لمواجهة الرائد في الجولة الـ13 من الدوري السعودي، وقد اختتم المران بمناورة فنية بين اللاعبين طبق خلالها المدرب أفكاره الجديدة لعلاج أخطاء الدفاع.

كيم جين سو يُتم برنامجه العلاجي والتأهيلي في كوريا الجنوبية

أفادت صحيفة الرياضية السعودية أن مدافع النصر "كيم جين سو" وبعد نجاح العملية الجراحية التي أجراها لعلاج إصابته في وتر أكيلس قرر إتمام برنامجه العلاجي والتأهيلي في كوريا الجنوبية وتحت إشراف طبيب المنتخب الكوري الأول.

الطبيب الكوري وضع بالفعل خطة علاج متكاملة للاعب لإعداده جيدًا قبل العودة إلى المباريات، وسيُرسل الظهير الأيسر كافة التقارير الطبية الخاصة بحالته إلى الجهاز الطبي في النصر بقيادة بازيل روبيرو، وذلك بهدف متابعة حالته ووضع الجهازين الفني والإداري بالنادي في الصورة دومًا.

ويهدف كيم جين سو الذي انضم للنصر هذا الموسم إلى العودة إلى الملاعب قبل انطلاق دوري أبطال آسيا في نسخته القادمة.

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