أخبار النصر اليوم | منع فيتوريا من التدريب بالسعودية والإدارة تتراجع في موقفها تجاه أمرابط

أبرز أخبار النصر السعودي ليوم 6 يناير

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 6 يناير 2021 الخاصة بنادي الهلال السعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

فيتوريا على رأسهم .. منع ثلاثة مدربين من العمل بالدوري السعودي

أكد الصحفي السعودي تركي الغامدي أن الاتحاد السعودي لكرة القدم برئاسة ياسر المسحل، قرر منع ثلاثة مدربين من العمل في الدوري السعودي للمحترفين خلال الموسم الجاري نهائيًا. ( طالع التفاصيل )

هورفات يلزم اللاعبين بتدريبات 3 ساعات

خاض النصر أمس الثلاثاء، حصة تدريبية لمدة ثلاث ساعات متواصلة، استعدادًا لمواجهة العين، بعد غدٍ الخميس، ضمن الجولة الـ12 من الدوري المحلي.

بدأ المران بمحاضرة فيديو لمدة ساعة، ثم أعقبها بمناورة تكتيكية.

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مفاضلة بين الثنائي لتعويض مايكون

فاضل لان هورفات؛ المدير الفني للنصر، خلال مران الأمس بين الثنائي عبد الله مادو وعلي لاجامي، للدفع بأحدهما لتعويض غياب المدافع البرازيلي مايكون، الذي يغيب عن مواجهة العين المقبلة، لتراكم البطاقات.

ودفع هورفات بمادو في بداية المناورة بمران الأمس، ثم بعد ذلك استبدله لاجامي.

النصر يتراجع في موقفه تجاه أمرابط

أكدت صحيفة "اليوم" السعودية أن إدارة النصر تراجع في قرار الاستغناء عن المغربي نور الدين أمرابط؛ جناح الفريق، الذي دخل الفترة الحرة بيناير الجاري.

وأوضحت الصحيفة أن الأداء الجيد الذي قدمه اللاعب مع الفريق خلال المباريات الأخيرة، دفعها للتراجع، بجانب عدم قدرة النادي على إبرام تعاقدات جديدة بالشتاء، لعدم الحصول على شهادة الكفاءة المالية.

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