أخبار النصر اليوم | موقف يحيى من مواجهة الوحدة، و"فيتوريا لم يكن المشكلة، ولن نتأثر بعدم القيد".

أبرز أخبار النصر السعودي ليوم 19 يناير

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 19 يناير الخاصة بنادي النصرالسعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

حسين عبد الغني: النصر لن يتأثر بعدم قيد لاعبين في الانتقالات الشتوية

أكد حسين عبد الغني المدير التنفيذي لفريق كرة القدم بنادي النصر أن الفريق لن يتأثر بعدم قيد لاعبين جدد في فترة الانتقالات الشتوية، مشددًا على أن الموضوع لا يعنيهم كثيرًا.

وأضاف لبرنامج صدى الملاعب "لا يعنينا موضوع قيد اللاعبين في فترة الانتقالات الشتوية بقدر ما نهتم بأن تكون المجموعة ممتازة، الفريق يمتلك العديد من اللاعبين المميزين ولا يحتاج لاعبين جدد ولا يُعاني من نقص في أي مركز".

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عبد الغني: فيتوريا لم يكن مشكلة النصر

قال حسين عبد الغني المدير التنفيذي لفريق كرة القدم بنادي النصر أن المدرب السابق روي فيتوريا لم يكن مشكلة الفريق، إذ وسبق حقق البطولات مع النادي.

مضيفًا لبرنامج صدى الملاعب "فيتوريا لم يكن مشكلة النصر، سبق أن فاز بالدوري والسوبر السعودي، الفريق مجرد افتقد للتوفيق هذا الموسم معه، النصر مر بمرحلة من عدم الالتزام وهذا طبيعي وجميع أندية العالم تمر بها، تخطى تلك الفترة حاليًا وعاد نسبيًا إلى وضعه الطبيعي".

حسين عبد الغني يتحدث للصدى: النصر يقدم الآن مستويات كبيرة ولدينا فريق كامل #صدى_الملاعب

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"عودة الفريق حدثت بفضل تكاتف الجميع، الفضل لا يعود لي شخصيًا لكن لعمل الجميع حتى المسؤولين السابقين في الفريق، لقد صنعوا فريقًا قويًا ولولا هذا الفريق لما استطعنا العودة وتحقيق النتائج المطلوبة".

النصر يحسم موقف مهاجمه من مواجهة الوحدة

يُواصل النصر تدريباته مساء اليوم استعدادًا لمواجهة الوحدة في الجولة الـ14 من الدوري السعودي مساء غدٍ الأربعاء.

ومن المقرر أن يحسم النادي وجهازه الفني بقيادة ألين هورفات موقف مهاجمه الشباب أيمن يحيى من خوض اللقاء، إذ تعافى من الإصابة التي أبعدته عن اللعب مؤخرًا وشارك في التدريبات الجماعية منذ الأحد الماضي.

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